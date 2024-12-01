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На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 01.12.2024 (обновлено: 13:51 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/peskov-1986718932.html
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков
Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:33
2024-12-01T13:51
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила, что конфликт на Украине удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев окажется "в хорошей ситуации". Она поддержала позицию действующей власти Германии и выразила мнение, что Россия не должна одержать победу.В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков указал на то, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о необходимости победы Украины звучит все меньше."Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же, будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется", - сказал Песков.
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украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Германия
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков

Песков: западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила, что конфликт на Украине удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев окажется "в хорошей ситуации". Она поддержала позицию действующей власти Германии и выразила мнение, что Россия не должна одержать победу.
В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков указал на то, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о необходимости победы Украины звучит все меньше.
"Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же, будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссияГермания
 
 
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