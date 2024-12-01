https://ria.ru/20241201/peskov-1986718932.html
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков
Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:33
2024-12-01T13:33
2024-12-01T13:51
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила, что конфликт на Украине удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев окажется "в хорошей ситуации". Она поддержала позицию действующей власти Германии и выразила мнение, что Россия не должна одержать победу.В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков указал на то, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о необходимости победы Украины звучит все меньше."Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же, будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Германия
На Западе стали реже говорить о необходимости победы Украины, заявил Песков
Песков: западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью
журналисту Павлу Зарубину.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила, что конфликт на Украине удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев окажется "в хорошей ситуации". Она поддержала позицию действующей власти Германии и выразила мнение, что Россия не должна одержать победу.
В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков указал на то, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о необходимости победы Украины звучит все меньше.
"Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же, будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется", - сказал Песков.