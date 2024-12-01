https://ria.ru/20241201/oreshnik-1986721780.html

Глава "Роскосмоса" сделал заявление об "Орешнике"

Глава "Роскосмоса" сделал заявление об "Орешнике" - РИА Новости, 01.12.2024

Глава "Роскосмоса" сделал заявление об "Орешнике"

В России есть все возможности для удовлетворения потребности армии в ракетах "Орешник", заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов автору и соведущему программы РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:09

2024-12-01T14:09

2024-12-01T14:14

россия

юрий борисов (роскосмос)

павел зарубин

первый запуск ракеты "орешник"

безопасность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России есть все возможности для удовлетворения потребности армии в ракетах "Орешник", заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину."Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — сказал он. Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", безопасность