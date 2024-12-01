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ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки - РИА Новости, 01.12.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

Украинские войска выпустили по территории Белгородской области свыше 50 снарядов за минувшие сутки, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:52

2024-12-01T10:52

2024-12-01T10:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Белгородской области свыше 50 снарядов за минувшие сутки, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 56 снарядов и 14 беспилотников. Три человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены пять частных домов, склад производственного предприятия и пять автомобилей. Согласно данным сводок, в ноябре ВСУ выпустили по территории региона около 1,4 тысячи снарядов. Кроме того, около 700 БПЛА совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий шесть мирных жителей погибли, а 53 получили ранения различной степени тяжести. Если рассмотреть данные за последние два месяца, то можно отметить, что в ноябре общее число атак со стороны Украины снизилось примерно на 35%. "В Валуйском муниципальном округе село Долгое подверглось атакам двух беспилотников… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино нанесены удары с помощью 3 дронов-камикадзе. Без последствий. В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В результате атаки одного из них на автомобиль пострадали два человека. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано двумя дронами. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Балки и Мухин выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершена атака с помощью БПЛА. В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия