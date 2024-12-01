ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 56 снарядов и 14 БПЛА за сутки
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Белгородской области свыше 50 снарядов за минувшие сутки, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 56 снарядов и 14 беспилотников. Три человека пострадали, один из них госпитализирован. За отчетный день повреждены пять частных домов, склад производственного предприятия и пять автомобилей.
Согласно данным сводок, в ноябре ВСУ выпустили по территории региона около 1,4 тысячи снарядов. Кроме того, около 700 БПЛА совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий шесть мирных жителей погибли, а 53 получили ранения различной степени тяжести. Если рассмотреть данные за последние два месяца, то можно отметить, что в ноябре общее число атак со стороны Украины снизилось примерно на 35%.
"В Валуйском муниципальном округе село Долгое подверглось атакам двух беспилотников… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино нанесены удары с помощью 3 дронов-камикадзе. Без последствий. В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены 40 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотниками. В результате атаки одного из них на автомобиль пострадали два человека. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано двумя дронами.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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