https://ria.ru/20241201/novgorod-1986725864.html

На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело

На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело - РИА Новости, 01.12.2024

На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело

Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:59

2024-12-01T14:59

2024-12-01T14:59

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, вечером 30 ноября... подозреваемая вынесла свою 5- месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео. Девочка изъята и помещена в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении регионального СУСК. В воскресенье пресс-служба МВД региона сообщила, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.

https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)