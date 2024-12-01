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На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело - РИА Новости, 01.12.2024
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14:59 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/novgorod-1986725864.html
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело - РИА Новости, 01.12.2024
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:59
2024-12-01T14:59
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, вечером 30 ноября... подозреваемая вынесла свою 5- месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео. Девочка изъята и помещена в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении регионального СУСК. В воскресенье пресс-служба МВД региона сообщила, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
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россия
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, оставившую раздетого младенца на снегу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, вечером 30 ноября... подозреваемая вынесла свою 5- месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео. Девочка изъята и помещена в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В воскресенье пресс-служба МВД региона сообщила, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
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ПроисшествияРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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