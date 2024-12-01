https://ria.ru/20241201/novgorod-1986725864.html
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело - РИА Новости, 01.12.2024
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:59
2024-12-01T14:59
2024-12-01T14:59
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство ребенка возбудили в Нижнем Новгороде на мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По версии следствия, вечером 30 ноября... подозреваемая вынесла свою 5- месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео. Девочка изъята и помещена в медицинское учреждение... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении регионального СУСК. В воскресенье пресс-служба МВД региона сообщила, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, оставившую раздетого младенца на снегу