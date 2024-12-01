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В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице - РИА Новости, 01.12.2024
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13:10 01.12.2024 (обновлено: 14:03 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице - РИА Новости, 01.12.2024
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице
Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась информацией о том, что жительница областного центра якобы оставила раздетого младенца на улице, сообщила... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:10
2024-12-01T14:03
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась информацией о том, что жительница областного центра якобы оставила раздетого младенца на улице, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "По данному факту прокуратура области организовала надзорные мероприятия, в рамках которых будут проверены условия проживания и воспитания детей. Также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.В надзорном ведомстве пояснили, что во время мониторинга в интернете обратили внимание на публикацию о том, что местная жительница причиняет вред малышу. Она оставляет младенца на улице без одежды, а затем снимает это на видео. В семье проживают несколько подростков, уточнили в прокуратуре.Полицейские установили личность женщины: это 37-летняя местная жительница, до сих пор в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Двух пятимесячных девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить десятилетнюю дочку в социальное учреждение. Старший сын 14 лет находится у бабушки.
https://ria.ru/20241120/sk-1984782462.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице

Нижегородские прокуроры проверят мать, оставившую раздетого младенца на улице

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась информацией о том, что жительница областного центра якобы оставила раздетого младенца на улице, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"По данному факту прокуратура области организовала надзорные мероприятия, в рамках которых будут проверены условия проживания и воспитания детей. Также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.
В надзорном ведомстве пояснили, что во время мониторинга в интернете обратили внимание на публикацию о том, что местная жительница причиняет вред малышу. Она оставляет младенца на улице без одежды, а затем снимает это на видео. В семье проживают несколько подростков, уточнили в прокуратуре.
Полицейские установили личность женщины: это 37-летняя местная жительница, до сих пор в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Двух пятимесячных девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить десятилетнюю дочку в социальное учреждение. Старший сын 14 лет находится у бабушки.
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