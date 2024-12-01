https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html

В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице

В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице - РИА Новости, 01.12.2024

В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице

Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась информацией о том, что жительница областного центра якобы оставила раздетого младенца на улице, сообщила... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:10

2024-12-01T13:10

2024-12-01T14:03

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась информацией о том, что жительница областного центра якобы оставила раздетого младенца на улице, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "По данному факту прокуратура области организовала надзорные мероприятия, в рамках которых будут проверены условия проживания и воспитания детей. Также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в релизе.В надзорном ведомстве пояснили, что во время мониторинга в интернете обратили внимание на публикацию о том, что местная жительница причиняет вред малышу. Она оставляет младенца на улице без одежды, а затем снимает это на видео. В семье проживают несколько подростков, уточнили в прокуратуре.Полицейские установили личность женщины: это 37-летняя местная жительница, до сих пор в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Двух пятимесячных девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить десятилетнюю дочку в социальное учреждение. Старший сын 14 лет находится у бабушки.

https://ria.ru/20241120/sk-1984782462.html

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород