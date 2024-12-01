https://ria.ru/20241201/miting-1986747943.html

В Тбилиси полиция собрала спецтехнику недалеко от митинга оппозиции

В Тбилиси полиция собрала спецтехнику недалеко от митинга оппозиции - РИА Новости, 01.12.2024

В Тбилиси полиция собрала спецтехнику недалеко от митинга оппозиции

Полицейская спецтехника, включая водомёты, сосредоточена недалеко от нового митинга грузинской оппозиции у парламента страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:10

2024-12-01T19:10

2024-12-01T19:10

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Полицейская спецтехника, включая водомёты, сосредоточена недалеко от нового митинга грузинской оппозиции у парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Техника полиции стоит на площади Свободы, и от толпы ее отделяет не больше пары сотен метров. Участники воскресной акции, как и в субботу, атакуют железное ограждение у парламента и забрасывают за него петарды. Сбоку от здания, на пути к боковым входам, наблюдаются полицейские заслоны. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, внутри здания найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды.

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси