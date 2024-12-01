https://ria.ru/20241201/merkel-1986719492.html
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.12.2024
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель фактически позволила втянуть себя в игру с подавлением России, атмосфера доверия между лидерами двух стран начала... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:45
2024-12-01T13:45
2024-12-01T13:45
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель фактически позволила втянуть себя в игру с подавлением России, атмосфера доверия между лидерами двух стран начала разрушаться с 2014 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Да, бывали очень сложные у них разговоры, они активно не соглашались в чем-то. Но ведь на нее пришелся период роста торгово-экономических отношений, реализация крупных проектов. Но потом все споткнулось об 2014 год и уже тогда атмосфера доверия начала разрушаться... Она фактически дала себя втянуть в игру на попытки всяческого подавления нашей страны", — сказал Песков, говоря об отношениях Путина и Меркель.
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россия, германия, ангела меркель, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Германия, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле
Песков: Меркель фактически позволила втянуть себя в игру с подавлением России