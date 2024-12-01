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Песков прокомментировал воспоминания Меркель о детстве в ГДР - РИА Новости, 01.12.2024
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13:41 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/merkel-1986719150.html
Песков прокомментировал воспоминания Меркель о детстве в ГДР
Песков прокомментировал воспоминания Меркель о детстве в ГДР - РИА Новости, 01.12.2024
Песков прокомментировал воспоминания Меркель о детстве в ГДР
Экс-канцлер Ангела Меркель в своих мемуарах проецирует воспоминания о прошлом в ГДР на будущее, это неразумно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:41
2024-12-01T13:41
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-канцлер Ангела Меркель в своих мемуарах проецирует воспоминания о прошлом в ГДР на будущее, это неразумно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о Германии, в которой она росла, называя "официальную ГДР" "воплощением безвкусия". "Проецировать этот след в настоящее и в будущее своей страны, ну, это неразумно, тем более для политика такого класса, как госпожа Меркель", – сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Кроме того, на вопрос, проецировала ли Меркель свои детские впечатления на настоящее и будущее Германии, Песков ответил, что проецировала "в какой-то степени". "Ну, она в какой-то степени, скорее всего, проецировала. Опять же, потому что вырывается из ее слов, так сказать, читается между строк. Наверное, проецировала", – отметил представитель Кремля.
https://ria.ru/20241201/merkel-1986713126.html
https://ria.ru/20241201/merkel-1986718375.html
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германия, россия, ангела меркель, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Германия, Россия, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Песков прокомментировал воспоминания Меркель о детстве в ГДР

Песков назвал проецирование Меркель воспоминаний о ГДР на будущее неразумным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-канцлер Ангела Меркель в своих мемуарах проецирует воспоминания о прошлом в ГДР на будущее, это неразумно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о Германии, в которой она росла, называя "официальную ГДР" "воплощением безвкусия".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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"Проецировать этот след в настоящее и в будущее своей страны, ну, это неразумно, тем более для политика такого класса, как госпожа Меркель", – сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Кроме того, на вопрос, проецировала ли Меркель свои детские впечатления на настоящее и будущее Германии, Песков ответил, что проецировала "в какой-то степени".
"Ну, она в какой-то степени, скорее всего, проецировала. Опять же, потому что вырывается из ее слов, так сказать, читается между строк. Наверное, проецировала", – отметил представитель Кремля.
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