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Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине - РИА Новости, 01.12.2024
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13:22 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/merkel-1986718375.html
Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине
Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине - РИА Новости, 01.12.2024
Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине
Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:22
2024-12-01T13:22
россия
германия
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой, который затем вылился в решение обманывать Россию с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений - обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале. Таким образом, он, в частности, прокомментировал заявления Меркель о том, что она расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак. Песков подчеркнул, что Путин встречал Меркель в России радушно и проявлял максимум гостеприимства.
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россия, германия, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине

Песков: через мемуары Меркель, возможно, проступает настрой на обман России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой, который затем вылился в решение обманывать Россию с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений - обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Таким образом, он, в частности, прокомментировал заявления Меркель о том, что она расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак. Песков подчеркнул, что Путин встречал Меркель в России радушно и проявлял максимум гостеприимства.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина
Вчера, 12:51
 
РоссияГерманияАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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