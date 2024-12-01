Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине
Песков: через мемуары Меркель, возможно, проступает настрой на обман России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой, который затем вылился в решение обманывать Россию с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений - обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Таким образом, он, в частности, прокомментировал заявления Меркель о том, что она расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак. Песков подчеркнул, что Путин встречал Меркель в России радушно и проявлял максимум гостеприимства.