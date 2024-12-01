https://ria.ru/20241201/merkel-1986718375.html

Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине

Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине - РИА Новости, 01.12.2024

Песков прокомментировал высказывания в мемуарах Меркель о Путине

Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:22

2024-12-01T13:22

2024-12-01T13:22

россия

германия

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Через мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она вспоминает о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, проступает тот настрой, который затем вылился в решение обманывать Россию с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений - обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале. Таким образом, он, в частности, прокомментировал заявления Меркель о том, что она расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак. Песков подчеркнул, что Путин встречал Меркель в России радушно и проявлял максимум гостеприимства.

https://ria.ru/20241201/peskov-1986714206.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, в мире