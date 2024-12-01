В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель
Песков: Путин принимал Меркель в РФ радушно, она не была так открыта к диалогу
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Они одновременно выходят в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В мемуарах, в частности, Меркель заявила, что расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак.
"Когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденье в автобусе, с собаками ходят в рестораны, вдруг, если это собака Путина - то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять. Потому что Путин действительно встречал ее радушно, проявлял максимум гостеприимства. Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Кроме того, Меркель в своих мемуарах отметила, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она - на русском. В свою очередь Песков рассказал, что на встречах президент и канцлер говорили одновременно на двух языках "абсолютно свободно".
"Они понимали себя с точки зрения лингвистики на 100 процентов", - добавил Песков.
Меркель рассказала об одной черте Путина
21 ноября, 05:25