Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 01.12.2024 (обновлено: 15:09 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/merkel-1986717342.html
В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель
В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель
Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:11
2024-12-01T15:09
в мире
германия
россия
китай
владимир путин
ангела меркель
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747860886_0:249:2952:1910_1920x0_80_0_0_fcf84a180012a0bc8a1824b369347b74.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Они одновременно выходят в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В мемуарах, в частности, Меркель заявила, что расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак."Когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденье в автобусе, с собаками ходят в рестораны, вдруг, если это собака Путина - то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять. Потому что Путин действительно встречал ее радушно, проявлял максимум гостеприимства. Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.Кроме того, Меркель в своих мемуарах отметила, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она - на русском. В свою очередь Песков рассказал, что на встречах президент и канцлер говорили одновременно на двух языках "абсолютно свободно"."Они понимали себя с точки зрения лингвистики на 100 процентов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html
https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html
германия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747860886_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_6e2e813e6b18e00bf9125adf9ede6dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, китай, владимир путин, ангела меркель, дмитрий песков
В мире, Германия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ангела Меркель, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель

Песков: Путин принимал Меркель в РФ радушно, она не была так открыта к диалогу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Они одновременно выходят в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В мемуарах, в частности, Меркель заявила, что расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене
21 ноября, 13:03
"Когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденье в автобусе, с собаками ходят в рестораны, вдруг, если это собака Путина - то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять. Потому что Путин действительно встречал ее радушно, проявлял максимум гостеприимства. Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Кроме того, Меркель в своих мемуарах отметила, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она - на русском. В свою очередь Песков рассказал, что на встречах президент и канцлер говорили одновременно на двух языках "абсолютно свободно".
"Они понимали себя с точки зрения лингвистики на 100 процентов", - добавил Песков.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Меркель рассказала об одной черте Путина
21 ноября, 05:25
 
В миреГерманияРоссияКитайВладимир ПутинАнгела МеркельДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала