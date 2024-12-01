https://ria.ru/20241201/merkel-1986717342.html

В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель

В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель - РИА Новости, 01.12.2024

В Кремле прокомментировали взаимоотношения Путина и Меркель

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:11

2024-12-01T13:11

2024-12-01T15:09

в мире

германия

россия

китай

владимир путин

ангела меркель

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747860886_0:249:2952:1910_1920x0_80_0_0_fcf84a180012a0bc8a1824b369347b74.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель принимали в России радушно, наверное она не была так открыта к диалогу, как президент РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Они одновременно выходят в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В мемуарах, в частности, Меркель заявила, что расценивает эпизод с появлением президентского лабрадора Конни на переговорах как демонстрацию силы, поскольку канцлер Германии боялась собак."Когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденье в автобусе, с собаками ходят в рестораны, вдруг, если это собака Путина - то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять. Потому что Путин действительно встречал ее радушно, проявлял максимум гостеприимства. Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.Кроме того, Меркель в своих мемуарах отметила, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она - на русском. В свою очередь Песков рассказал, что на встречах президент и канцлер говорили одновременно на двух языках "абсолютно свободно"."Они понимали себя с точки зрения лингвистики на 100 процентов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html

https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html

германия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, китай, владимир путин, ангела меркель, дмитрий песков