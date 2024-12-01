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Турция сократила поставки мандаринов в Россию - РИА Новости, 01.12.2024
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06:03 01.12.2024 (обновлено: 07:30 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/mandariny-1986687432.html
Турция сократила поставки мандаринов в Россию
Турция сократила поставки мандаринов в Россию - РИА Новости, 01.12.2024
Турция сократила поставки мандаринов в Россию
Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20 процентов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:03
2024-12-01T07:30
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россия
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20 процентов, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть — до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году. В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего — почти на 29% — и составил 35,2 тысячи тонн.Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего. Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.
https://ria.ru/20240109/mandarin-1920303480.html
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турция, россия, экономика
Турция, Россия, Экономика
Турция сократила поставки мандаринов в Россию

Турция в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20%

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМандарины в коробках
Мандарины в коробках - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мандарины в коробках. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки на 20 процентов, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть — до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.
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В этом году, согласно турецким данным, поставок вовсе не было в июне-сентябре, хотя в прошлом году небольшие партии в эти месяцы шли. В октябре поставки были возобновлены, однако их объем оказался все еще ниже прошлогоднего — почти на 29% — и составил 35,2 тысячи тонн.
Стоимость ввезенных из Турции мандаринов в этом году составил 97,6 миллиона долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего.
Ранее, в начале ноября, председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак заявил РИА Новости, что урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет.
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