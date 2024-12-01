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Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/malchik-1986694757.html
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором - РИА Новости, 01.12.2024
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором
Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа с позывным "Патриот", который дали ему военные, ежедневно приветствует с российским... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:47
2024-12-01T08:47
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
общество
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КУРСК, 1 дек - РИА Новости. Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа с позывным "Патриот", который дали ему военные, ежедневно приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Сереже 9 лет, он младший ребенок в многодетной семье, где всего воспитывается шесть детей. По его словам, он мечтает стать военным и служить в Воздушно-десантных войсках. "Я люблю свою страну и, когда вырасту, буду служить за ВДВ... Такая профессия понравилась, ВДВ", - поясняет Сережа свой выбор. Проезжающие мимо дома Серёжи военные уже узнают мальчика, они сигналят ему, зачастую останавливаются и жмут руку, рассказал Сережа. По его словам, бойцы из подразделения "Морская пехота" подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Также Серёжа собрал целую коллекцию шевронов и флагов подаренных военнослужащими различных родов войск ВС РФ, рассказал он. Российский военнослужащий с позывным "Есаул" рассказал РИА Новости, что когда видит мальчика с российским триколором в руке, то чувствует моральную поддержку. "Постоянно здесь находится, машет флагом, российским триколором, поддерживает всех проезжающих, это морально поддерживает нас как военнослужащих Российской Федерации", – рассказал "Есаул".
https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Девятилетний Сережа из Курской области: "Я люблю свою страну и, когда вырасту, буду военным"
"Я люблю свою страну и, когда вырасту, буду военным" Девятилетний Сережа из Курской области каждый день приветствует российских военных с триколором в руках. Бойцы подразделения "Морская пехота" подарили юному патриоту игрушечный автомат и настоящий тактический шлем.
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курская область, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Общество
Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором

Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках

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КУРСК, 1 дек - РИА Новости. Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа с позывным "Патриот", который дали ему военные, ежедневно приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Сереже 9 лет, он младший ребенок в многодетной семье, где всего воспитывается шесть детей. По его словам, он мечтает стать военным и служить в Воздушно-десантных войсках.
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"Я люблю свою страну и, когда вырасту, буду служить за ВДВ... Такая профессия понравилась, ВДВ", - поясняет Сережа свой выбор.
Проезжающие мимо дома Серёжи военные уже узнают мальчика, они сигналят ему, зачастую останавливаются и жмут руку, рассказал Сережа. По его словам, бойцы из подразделения "Морская пехота" подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Также Серёжа собрал целую коллекцию шевронов и флагов подаренных военнослужащими различных родов войск ВС РФ, рассказал он.
Российский военнослужащий с позывным "Есаул" рассказал РИА Новости, что когда видит мальчика с российским триколором в руке, то чувствует моральную поддержку.
"Постоянно здесь находится, машет флагом, российским триколором, поддерживает всех проезжающих, это морально поддерживает нас как военнослужащих Российской Федерации", – рассказал "Есаул".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФОбщество
 
 
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