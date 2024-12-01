Папа римский поддержал перемирие в Ливане
Папа римский Франциск выразил надежду на избрание президента Ливана
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 1 дек – РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что приветствует достижение перемирия в Ливане, и выразил надежду на избрание президента республики.
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"Я призываю всех ливанских политиков обеспечить немедленное избрание президента республики. Я надеюсь, что открывшийся проблеск мира может привести к прекращению огня во всех других местах, особенно в секторе Газа", - сказал понтифик, выразив надежду на возвращение беженцев домой.
Папа также выразил поддержку Сирии, заверив в молитвах за местную церковь. В Сирии, отметил он, "война вспыхнула вновь, вызвав множество жертв".
С октября 2022 года после истечения полномочий президента Ливана Мишеля Ауна (СПД) политические силы в стране не могут договориться по кандидатуре нового лидера республики. Президента должен избрать парламент, который сегодня разделен между прозападным и провосточным блоком.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
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