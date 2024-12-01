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Папа римский поддержал перемирие в Ливане - РИА Новости, 01.12.2024
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Религия
 
15:37 01.12.2024 (обновлено: 15:41 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/livan-1986728767.html
Папа римский поддержал перемирие в Ливане
Папа римский поддержал перемирие в Ливане - РИА Новости, 01.12.2024
Папа римский поддержал перемирие в Ливане
Папа римский Франциск заявил, что приветствует достижение перемирия в Ливане, и выразил надежду на избрание президента республики. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:37
2024-12-01T15:41
религия
в мире
ливан
израиль
сирия
франциск (хорхе марио бергольо)
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАТИКАН, 1 дек – РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что приветствует достижение перемирия в Ливане, и выразил надежду на избрание президента республики. "Я приветствую прекращение огня в Ливане, пусть оно будет соблюдаться всеми сторонами", - заявил он в воскресенье по окончании проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. "Я призываю всех ливанских политиков обеспечить немедленное избрание президента республики. Я надеюсь, что открывшийся проблеск мира может привести к прекращению огня во всех других местах, особенно в секторе Газа", - сказал понтифик, выразив надежду на возвращение беженцев домой. Папа также выразил поддержку Сирии, заверив в молитвах за местную церковь. В Сирии, отметил он, "война вспыхнула вновь, вызвав множество жертв". С октября 2022 года после истечения полномочий президента Ливана Мишеля Ауна (СПД) политические силы в стране не могут договориться по кандидатуре нового лидера республики. Президента должен избрать парламент, который сегодня разделен между прозападным и провосточным блоком. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20241129/borrel-1986458339.html
https://ria.ru/20241128/izrail-1986345553.html
https://ria.ru/20241128/zakharova-1986197163.html
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в мире, ливан, израиль, сирия, франциск (хорхе марио бергольо), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Религия, В мире, Ливан, Израиль, Сирия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Папа римский поддержал перемирие в Ливане

Папа римский Франциск выразил надежду на избрание президента Ливана

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 1 дек – РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что приветствует достижение перемирия в Ливане, и выразил надежду на избрание президента республики.
"Я приветствую прекращение огня в Ливане, пусть оно будет соблюдаться всеми сторонами", - заявил он в воскресенье по окончании проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Боррель прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
29 ноября, 14:47
"Я призываю всех ливанских политиков обеспечить немедленное избрание президента республики. Я надеюсь, что открывшийся проблеск мира может привести к прекращению огня во всех других местах, особенно в секторе Газа", - сказал понтифик, выразив надежду на возвращение беженцев домой.
Папа также выразил поддержку Сирии, заверив в молитвах за местную церковь. В Сирии, отметил он, "война вспыхнула вновь, вызвав множество жертв".
С октября 2022 года после истечения полномочий президента Ливана Мишеля Ауна (СПД) политические силы в стране не могут договориться по кандидатуре нового лидера республики. Президента должен избрать парламент, который сегодня разделен между прозападным и провосточным блоком.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Нетаньяху пригрозил войной, если "Хезболла" сорвет режим прекращения огня
28 ноября, 23:53
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Захарова прокомментировала перемирие Израиля и Ливана
28 ноября, 13:02
 
РелигияВ миреЛиванИзраильСирияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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