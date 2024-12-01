Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории
Лавров: те, кто пытается усугубить ситуацию на Украине, понесут заслуженную кару
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
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"Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас, "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", — сказал министр, отвечая на вопрос об ударах по территории России дальнобойным западным оружием.
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В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.