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Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 01.12.2024 (обновлено: 15:38 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/lavrov-1986718271.html
Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории
Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории - РИА Новости, 01.12.2024
Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории
Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:21
2024-12-01T15:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас, "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", — сказал министр, отвечая на вопрос об ударах по территории России дальнобойным западным оружием.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Российские военные нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
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россия, украина, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории

Лавров: те, кто пытается усугубить ситуацию на Украине, понесут заслуженную кару

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
«
"Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас, "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", — сказал министр, отвечая на вопрос об ударах по территории России дальнобойным западным оружием.
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В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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