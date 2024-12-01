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Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний - РИА Новости, 01.12.2024
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Туризм
 
09:17 01.12.2024 (обновлено: 09:22 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/kuba-1986698562.html
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний - РИА Новости, 01.12.2024
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний
Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:17
2024-12-01T09:22
туризм
куба
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря", - говорится в сообщении.Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM."Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html
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куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Куба, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний

Росавиация: Куба отменила извещения о дефиците топлива для всех авиакомпаний

© РИА НовостиРоссийские туристы в аэропорту Варадеро, Куба
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости
Российские туристы в аэропорту Варадеро, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«
"Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM.
"Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан", - добавил Кореняко.
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