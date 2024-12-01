https://ria.ru/20241201/kuba-1986698562.html

Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний

Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний - РИА Новости, 01.12.2024

Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний

Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:17

2024-12-01T09:17

2024-12-01T09:22

туризм

куба

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря", - говорится в сообщении.Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM."Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм