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Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний - РИА Новости, 01.12.2024
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний
Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:17
2024-12-01T09:17
2024-12-01T09:22
туризм
куба
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные извещения о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний с 1 по 8 декабря, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря", - говорится в сообщении.Уточняется, что программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM."Минтранс России и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Куба, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Куба отменила извещения о дефиците топлива для авиакомпаний
Росавиация: Куба отменила извещения о дефиците топлива для всех авиакомпаний