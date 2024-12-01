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Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 01.12.2024
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12:09 01.12.2024 (обновлено: 12:12 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/krt-1986554735.html
Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 01.12.2024
Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ
Вблизи улицы Академика Волгина на юго-западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью 116 тысяч... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:09
2024-12-01T12:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вблизи улицы Академика Волгина на юго-западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью 116 тысяч квадратных метров, объем вложений в проект составит более 29 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках реорганизации участка площадью 6,76 гектара планируется построить современный жилой квартал, где появится 116,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки составит около 29,31 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 264 миллиона рублей. В итоге в Обручевском районе появится 580 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, в районе станции метро "Университет дружбы народов" планируется построить 85,7 тысячи квадратных метров жилья и 30,7 тысячи квадратных метров общественной и социальной недвижимости, включая школу на тысячу учеников, магазины и административное здание.Сейчас в Москве реализуются 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: в Обручевском районе по программе КРТ будет построен жилой квартал

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вблизи улицы Академика Волгина на юго-западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить жилой квартал площадью 116 тысяч квадратных метров, объем вложений в проект составит более 29 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках реорганизации участка площадью 6,76 гектара планируется построить современный жилой квартал, где появится 116,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки составит около 29,31 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 264 миллиона рублей. В итоге в Обручевском районе появится 580 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, в районе станции метро "Университет дружбы народов" планируется построить 85,7 тысячи квадратных метров жилья и 30,7 тысячи квадратных метров общественной и социальной недвижимости, включая школу на тысячу учеников, магазины и административное здание.
Сейчас в Москве реализуются 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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