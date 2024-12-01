https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html

"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз

"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз - РИА Новости, 01.12.2024

"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз

Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:36

2024-12-01T18:36

2024-12-01T21:26

специальная военная операция на украине

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россия

олег стариков

владимир путин

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служба безопасности украины

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить: Трамп придет, <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить", — сказал он.По мнению военного эксперта, сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой и после чего могут сложиться любые обстоятельства. Стариков, в частности, указал на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а также усомнился в возможности привлечения миротворцев.Как заявил на этой неделе директор СВР Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, а условия для них президент Владимир Путин озвучил на совещании с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут эти предложения, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

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