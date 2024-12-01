Рейтинг@Mail.ru
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 01.12.2024 (обновлено: 21:26 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз - РИА Новости, 01.12.2024
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз
Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:36
2024-12-01T21:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
олег стариков
владимир путин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить: Трамп придет, &lt;...&gt; и сразу все остановилось? &lt;...&gt; Невозможно это все остановить", — сказал он.По мнению военного эксперта, сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой и после чего могут сложиться любые обстоятельства. Стариков, в частности, указал на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а также усомнился в возможности привлечения миротворцев.Как заявил на этой неделе директор СВР Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, а условия для них президент Владимир Путин озвучил на совещании с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут эти предложения, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, олег стариков, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, москва, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Олег Стариков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Москва, В мире, НАТО
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз

Стариков: конфликт на Украине остановить невозможно

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить: Трамп придет, <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить", — сказал он.
По мнению военного эксперта, сейчас конфликт проходит стадию высокой интенсивности, за которой следует период средней интенсивности, затем низкой и после чего могут сложиться любые обстоятельства. Стариков, в частности, указал на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а также усомнился в возможности привлечения миротворцев.
Как заявил на этой неделе директор СВР Сергей Нарышкин, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине и стремится к прочному и долгосрочному миру. Он подчеркнул, что Москва открыта для переговоров, а условия для них президент Владимир Путин озвучил на совещании с руководящим составом МИД в июне. По его словам, чем быстрее в западных столицах примут эти предложения, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Администрация Байдена планирует до ухода максимально накачать ВСУ оружием
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОлег СтариковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныМоскваВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала