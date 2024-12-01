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Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса - РИА Новости, 01.12.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:31 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kompas-1986689939.html
Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса
Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса - РИА Новости, 01.12.2024
Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса
Стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому, заявил... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:31
2024-12-01T07:31
наука
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин. "Если в начале XX века стрелка вашего компаса показывала на магнитный полюс, который отличался от истинного на несколько градусов, то сейчас это отличие (эта величина называется "магнитное склонение") меньше. Сейчас северный полюс находится достаточно близко к географическому полюсу, значительно ближе, чем 100 лет назад", - сказал Пальшин. Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно. Ученый также отметил, что движение магнитных полюсов не оказывает никакого влияния на повседневную жизнь, поскольку магнитное поле сейчас практически не используется для навигации, а специалисты при необходимости используют цифровую модель главного магнитного поля Земли, которая обновляется каждые пять лет.
https://ria.ru/20241201/polyus-1986685233.html
https://ria.ru/20241130/nauka-1986400452.html
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Наука, Земля
Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса

Геофизик Пальшин: стрелка компаса за сто лет стала ближе к истинному северу

© iStock.com / HwangdaesungКомпас
Компас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© iStock.com / Hwangdaesung
Компас . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин.
"Если в начале XX века стрелка вашего компаса показывала на магнитный полюс, который отличался от истинного на несколько градусов, то сейчас это отличие (эта величина называется "магнитное склонение") меньше. Сейчас северный полюс находится достаточно близко к географическому полюсу, значительно ближе, чем 100 лет назад", - сказал Пальшин.
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Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно.
Ученый также отметил, что движение магнитных полюсов не оказывает никакого влияния на повседневную жизнь, поскольку магнитное поле сейчас практически не используется для навигации, а специалисты при необходимости используют цифровую модель главного магнитного поля Земли, которая обновляется каждые пять лет.
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