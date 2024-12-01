https://ria.ru/20241201/kompas-1986689939.html

Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса

Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса - РИА Новости, 01.12.2024

Ученый объяснил, как за сто лет изменилось движение стрелки компаса

Стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому, заявил... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T07:31

2024-12-01T07:31

2024-12-01T07:31

наука

земля

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стрелка компаса за последние 100 лет стала показывать направление ближе к истинному северу из-за движения северного магнитного полюса к географическому, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П.Ширшова Николай Пальшин. "Если в начале XX века стрелка вашего компаса показывала на магнитный полюс, который отличался от истинного на несколько градусов, то сейчас это отличие (эта величина называется "магнитное склонение") меньше. Сейчас северный полюс находится достаточно близко к географическому полюсу, значительно ближе, чем 100 лет назад", - сказал Пальшин. Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно. Ученый также отметил, что движение магнитных полюсов не оказывает никакого влияния на повседневную жизнь, поскольку магнитное поле сейчас практически не используется для навигации, а специалисты при необходимости используют цифровую модель главного магнитного поля Земли, которая обновляется каждые пять лет.

https://ria.ru/20241201/polyus-1986685233.html

https://ria.ru/20241130/nauka-1986400452.html

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