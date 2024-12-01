Кнайсль раскритиковала Запад за грязную игру в Сирии и на Украине
Кнайсль раскритиковала Запад за поставку оружия и наемников в Сирию и на Украину
Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Западные страны ведут грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя вооружения и наемников, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Украина — одно отдельно взятое поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за её пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц", — написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
Кнайсль также согласилась со словами своего сирийского друга, назвавшего "темными силами" террористов, которые нападают на сирийские города.
"Вооружения, которые у них есть, форма, дроны и подготовка, все это международно поддерживаемые и подготавливаемые силы", — приводит Кнайсль слова своего друга.
Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка