https://ria.ru/20241201/kitay-1986687299.html
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией
Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:01
2024-12-01T06:01
2024-12-01T06:01
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. По его словам, ВКС России и ВВС Китая с 29 по 30 ноября провели совместные патрулирования в Японском море и в западной части Тихого океана. "Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям", - говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat. "Совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования - это рутинная часть ежегодного плана сотрудничества, они не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал Сяоган.
https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html
https://ria.ru/20241031/kitay-1981117404.html
китай
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китай, россия, японское море, воздушно-космические силы россии, wechat
Китай, Россия, Японское море, Воздушно-космические силы России, WeChat
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией
НОАК: совместное патрулирование с Россией не направлено против третьих стран