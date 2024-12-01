https://ria.ru/20241201/kitay-1986687299.html

Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией

Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией - РИА Новости, 01.12.2024

Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией

Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:01

2024-12-01T06:01

2024-12-01T06:01

китай

россия

японское море

воздушно-космические силы россии

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. По его словам, ВКС России и ВВС Китая с 29 по 30 ноября провели совместные патрулирования в Японском море и в западной части Тихого океана. "Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям", - говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat. "Совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования - это рутинная часть ежегодного плана сотрудничества, они не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал Сяоган.

https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html

https://ria.ru/20241031/kitay-1981117404.html

китай

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, японское море, воздушно-космические силы россии, wechat