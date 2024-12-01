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Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией - РИА Новости, 01.12.2024
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06:01 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kitay-1986687299.html
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией
Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:01
2024-12-01T06:01
китай
россия
японское море
воздушно-космические силы россии
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. По его словам, ВКС России и ВВС Китая с 29 по 30 ноября провели совместные патрулирования в Японском море и в западной части Тихого океана. "Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям", - говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat. "Совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования - это рутинная часть ежегодного плана сотрудничества, они не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал Сяоган.
https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html
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китай, россия, японское море, воздушно-космические силы россии, wechat
Китай, Россия, Японское море, Воздушно-космические силы России, WeChat
Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с Россией

НОАК: совместное патрулирование с Россией не направлено против третьих стран

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
По его словам, ВКС России и ВВС Китая с 29 по 30 ноября провели совместные патрулирования в Японском море и в западной части Тихого океана.
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"Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям", - говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.
"Совместные российско-китайские воздушные стратегические патрулирования - это рутинная часть ежегодного плана сотрудничества, они не направлены против третьих стран и не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", - сказал Сяоган.
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КитайРоссияЯпонское мореВоздушно-космические силы РоссииWeChat
 
 
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