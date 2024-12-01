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Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 01.12.2024
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07:13 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kitaj-1986689466.html
Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню
Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 01.12.2024
Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню
Продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в воскресенье МИД... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:13
2024-12-01T07:13
в мире
тайвань
китай
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нэнси пелоси
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в воскресенье МИД КНР. Ранее Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на 385 миллионов долларов, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства. Как заявил МИД КНР, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушает суверенитет и интересы безопасности Китая. "Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там также указали на то, что такие действия идут вразрез с заявлениями американских лидеров о том, что они не поддерживают независимость Тайваня. "Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление", - указывается в заявлении. В МИД также отметили, что "Китай призывает США прекратить вооружать Тайвань и потворствовать тайваньским сепаратистам в стремлении добиться независимости оружием". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html
https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, министерство обороны сша, f-16
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США, F-16
Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню

МИД КНР: продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в воскресенье МИД КНР.
Ранее Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на 385 миллионов долларов, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.
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Как заявил МИД КНР, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушает суверенитет и интересы безопасности Китая.
"Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Там также указали на то, что такие действия идут вразрез с заявлениями американских лидеров о том, что они не поддерживают независимость Тайваня.
"Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление", - указывается в заявлении.
В МИД также отметили, что "Китай призывает США прекратить вооружать Тайвань и потворствовать тайваньским сепаратистам в стремлении добиться независимости оружием".
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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