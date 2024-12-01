https://ria.ru/20241201/kitaj-1986689466.html

Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню

Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 01.12.2024

Китай раскритиковал США за продажу оружия Тайваню

Продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в воскресенье МИД... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T07:13

2024-12-01T07:13

2024-12-01T07:13

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

министерство обороны сша

f-16

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в воскресенье МИД КНР. Ранее Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на 385 миллионов долларов, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства. Как заявил МИД КНР, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушает суверенитет и интересы безопасности Китая. "Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там также указали на то, что такие действия идут вразрез с заявлениями американских лидеров о том, что они не поддерживают независимость Тайваня. "Китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление", - указывается в заявлении. В МИД также отметили, что "Китай призывает США прекратить вооружать Тайвань и потворствовать тайваньским сепаратистам в стремлении добиться независимости оружием". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html

https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html

https://ria.ru/20240928/tayvan-1975199100.html

тайвань

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, министерство обороны сша, f-16