https://ria.ru/20241201/kinolog-1986683970.html

Кинолог дал совет, как ухаживать за собакой зимой

Кинолог дал совет, как ухаживать за собакой зимой - РИА Новости, 01.12.2024

Кинолог дал совет, как ухаживать за собакой зимой

Несмотря на то, что практически все собаки покрыты шерстью, а зимой их подшерсток меняется на более теплый, животные переносят холод и смены погоды не лучше,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:40

2024-12-01T03:40

2024-12-01T03:40

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Несмотря на то, что практически все собаки покрыты шерстью, а зимой их подшерсток меняется на более теплый, животные переносят холод и смены погоды не лучше, чем человек, поэтому им необходим дополнительный уход в зимнее время года, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Не стоит полагаться на то, что собаки покрыты шерстью и поэтому они не мерзнут в холодную погоду. Некоторые питомцы не любят холода и тяжело переносят зиму. Нашим четвероногим друзьям нужен особенный уход в холодное время года. Помимо того, что хозяину важно позаботиться о том, чтобы собака не мерзла на прогулке, необходимо подумать и о защите лап от химических веществ: некоторые средства могут серьезно навредить вашему питомцу", – сказал Голубев. Он также посоветовал менять график прогулок, выходить попозже утром или и вовсе днём, а вечерние прогулки сократить до 10-15 минут, чтобы не подвергать собаку сильным морозам. Тем собакам, которые любят спать в месте потеплее, он порекомендовал найти уголок подальше от радиаторов отопления. Из-за них зимой воздух в квартире становится сухим, а непосредственно у радиатора это ощущается максимально сильно. По словам кинолога, такой отдых будет чреват усиленной линькой, сухой и потрескавшейся кожей. По словам Голубева, важно в целом позаботиться о микроклимате в квартире. Для этого можно приобрести увлажнитель воздуха, который будет поддерживать оптимальные показатели влажности в норме, или хотя бы расставить миски с водой около батареи и ежедневно менять в них воду. "Зимой на морозе салон автомобиля быстро охлаждается. Низкие температуры также опасны для собаки, как и летом высокие. Если вы понимаете, что вам нужно выйти из машины по делам, не оставляйте любимца в салоне, он может переохладиться, что плохо скажется на его здоровье", - добавил Голубев. Собакам, которые сильно мёрзнут зимой, он посоветовал купить специальную одежду и обувь. Это особенно касается декоративных пород собак, например, чихуахуа, русский той, китайская хохлатая, собак с короткой шерстью, например, левретка, слюги, а также коротколапых питомцев – такса, бассет хаунд. Голубев добавил, что ориентироваться надо на индивидуальные особенности конкретной собаки. Так, например, взрослые активные питомцы реже мерзнут на улице, чем пожилые собаки или щенки. Кроме того, на морозе нужно быть внимательными к животным, которые страдают от болезней опорно-двигательного аппарата – у них могут обостряться симптомы и ухудшаться самочувствие.

https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

https://ria.ru/20241020/sobaki-1978939455.html

https://ria.ru/20241124/kinolog-1985406130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)