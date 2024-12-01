В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за сутки объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в воскресенье утром воздушная тревога в Киеве была объявлена в 05.56 мск и длилась около полутора часов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.34 мск, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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