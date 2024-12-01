https://ria.ru/20241201/istochnik-1986690847.html

Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов

Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов - РИА Новости, 01.12.2024

Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов

Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:01

2024-12-01T08:01

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АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Сирии."Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику", — сказал собеседник агентства.На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, запечатлено уничтожение колонны.По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия уничтожила в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241201/siriya-1986683878.html

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алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире