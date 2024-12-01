Рейтинг@Mail.ru
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 01.12.2024 (обновлено: 08:21 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/istochnik-1986690847.html
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов - РИА Новости, 01.12.2024
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов
Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:01
2024-12-01T08:21
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152524/41/1525244159_157:211:1385:901_1920x0_80_0_0_6591f13ece6417670c83a72aac7cda80.jpg
АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Сирии.&quot;Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику&quot;, — сказал собеседник агентства.На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, запечатлено уничтожение колонны.По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия уничтожила в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241201/siriya-1986683878.html
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152524/41/1525244159_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_fb7040121a9bad486b147c73265eed3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Алеппо, Идлиб (мухафаза), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов

ВВС Сирии разбили колонну техники террористов, сорвав наступление под Алеппо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Су-22 сирийских ВВС
Самолет Су-22 сирийских ВВС - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛЕППО, 1 дек — РИА Новости. Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Сирии.
«

"Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику", — сказал собеседник агентства.

Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США отрицают причастность к атаке террористов в Сирии
03:33
На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, запечатлено уничтожение колонны.
По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия уничтожила в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.
Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.

* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
Вчера, 22:57
 
АлеппоИдлиб (мухафаза)РоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала