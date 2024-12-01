https://ria.ru/20241201/isk-1986731043.html

Дизайнер щетки выиграл суд против аптеки, в которой у Кончаловского доля

Дизайнер щетки выиграл суд против аптеки, в которой у Кончаловского доля - РИА Новости, 01.12.2024

Дизайнер щетки выиграл суд против аптеки, в которой у Кончаловского доля

Арбитражный суд Пермского края по иску индивидуального предпринимателя Александра Белова, которому принадлежит патент на рукоятку зубной щетки особой формы,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:02

2024-12-01T16:02

2024-12-01T19:39

пермский край

пермь

андрей кончаловский

происшествия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края по иску индивидуального предпринимателя Александра Белова, которому принадлежит патент на рукоятку зубной щетки особой формы, взыскал 50 тысяч рублей с одного из юрлиц аптечной сети "Планета здоровья", в котором 25% принадлежит режиссеру Андрею Кончаловскому, следует из опубликованного решения суда. Кроме патента на полезную модель "Рукоятка зубной щетки" истцу принадлежат исключительные права на одноименное произведение дизайна. В 2021 году истец обнаружил, что в аптеках "Планета здоровья" продаются зубные щетки, повторяющие его дизайн. Он сделал контрольную закупку и направил претензию с требованием прекратить нарушение его прав, но ответа не получил, после чего обратился в суд с иском. К исковому заявлению Белов приложил решение Суда по интеллектуальным правам, которым ранее было установлено, что решение внешнего вида рукоятки зубной щетки в окончательном варианте было создано Беловым в 2016 году. Суд в Перми, рассмотрев иск, полностью его удовлетворил. "Проведя сравнение представленных истцом в материалы дела скриншотов из программы для трехмерного моделирования "Rhinoceros 3D"… со спорным товаром, суд приходит к выводу о том, что принадлежащее истцу произведение дизайна рукоятки зубной щетки нашло свое объемно-пространственное воплощение в спорном товаре, реализованном ответчиком", - говорится в решении. Суд в октябре взыскал с ответчика ООО "Планета здоровья Холдинг" компенсацию за нарушение исключительного права на произведение дизайна рукоятки зубной щетки в размере 50 тысяч рублей. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

https://ria.ru/20241027/shot-1980338000.html

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пермский край

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пермский край, пермь, андрей кончаловский, происшествия