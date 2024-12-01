https://ria.ru/20241201/iran-1986768089.html

Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию

Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию - РИА Новости, 01.12.2024

Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку, предпринятой на фоне активизации... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:43

2024-12-01T22:43

2024-12-01T22:43

в мире

дамаск (город)

сирия

иран

аббас аракчи

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

турция

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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку, предпринятой на фоне активизации террористических группировок в Сирии, сообщает иранское правительство. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Министр иностранных дел Исламской Республики Иран направился из Дамаска в Анкару после консультаций с высшим руководством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Ирана. Аракчи встретился в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, министр передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с активизировавшимися в последние дни террористическими группировками.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

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дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), сирия, иран, аббас аракчи, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция