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Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию - РИА Новости, 01.12.2024
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22:43 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/iran-1986768089.html
Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию
Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию - РИА Новости, 01.12.2024
Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку, предпринятой на фоне активизации... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:43
2024-12-01T22:43
в мире
дамаск (город)
сирия
иран
аббас аракчи
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
турция
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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку, предпринятой на фоне активизации террористических группировок в Сирии, сообщает иранское правительство. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Министр иностранных дел Исламской Республики Иран направился из Дамаска в Анкару после консультаций с высшим руководством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Ирана. Аракчи встретился в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, министр передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с активизировавшимися в последние дни террористическими группировками.* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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в мире, дамаск (город), сирия, иран, аббас аракчи, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция
В мире, Дамаск (город), Сирия, Иран, Аббас Аракчи, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция
Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию

Глава МИД Ирана направился из Дамаска в Турцию в продолжение поездки по региону

© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направился из Дамаска в Турцию в продолжение своей поездки по Ближнему Востоку, предпринятой на фоне активизации террористических группировок в Сирии, сообщает иранское правительство.
Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран направился из Дамаска в Анкару после консультаций с высшим руководством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Ирана.
Аракчи встретился в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, министр передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с активизировавшимися в последние дни террористическими группировками.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На встрече с главой МИД Ирана Асад заявил о важности поддержки союзников
Вчера, 21:02
 
В миреДамаск (город)СирияИранАббас АракчиБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Турция
 
 
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