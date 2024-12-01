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Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат - РИА Новости, 01.12.2024
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20:56 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/irak-1986758231.html
Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат
Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат - РИА Новости, 01.12.2024
Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат
Иракское правительство приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:56
2024-12-01T20:56
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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БАГДАД, 1 дек — РИА Новости. Иракское правительство приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии, рассказал РИА Новости член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут. "В присутствии министра обороны состоялась встреча по поводу последних событий, на которой министр обсуждал готовность противостоять любому нападению на страну... Правительство, в свою очередь, приняло необходимые меры предосторожности, и Ирак не опасается событий, происходящих в Сирии. Наша армия и мобилизованные силы готовы противостоять любой агрессии или попытке проникновения на иракскую территорию", - отметил он. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий. В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241201/siriya-1986706068.html
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
сирия
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат

Иракский депутат Ватут: опасений по поводу происходящего в Сирии нет

© Flickr / James (Jim) GordonИракский парламент
Иракский парламент - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Flickr / James (Jim) Gordon
Иракский парламент. Архивное фото
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БАГДАД, 1 дек — РИА Новости. Иракское правительство приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии, рассказал РИА Новости член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут.
"В присутствии министра обороны состоялась встреча по поводу последних событий, на которой министр обсуждал готовность противостоять любому нападению на страну... Правительство, в свою очередь, приняло необходимые меры предосторожности, и Ирак не опасается событий, происходящих в Сирии. Наша армия и мобилизованные силы готовы противостоять любой агрессии или попытке проникновения на иракскую территорию", - отметил он.
Военнослужащие сирийской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков с начала противостояния
Вчера, 11:22
Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий.
В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
30 ноября, 22:57
 
В миреСирияАлеппоИдлиб (мухафаза)Башар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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