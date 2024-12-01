Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат
Иракский депутат Ватут: опасений по поводу происходящего в Сирии нет
Иракский парламент. Архивное фото
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БАГДАД, 1 дек — РИА Новости. Иракское правительство приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии, рассказал РИА Новости член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут.
"В присутствии министра обороны состоялась встреча по поводу последних событий, на которой министр обсуждал готовность противостоять любому нападению на страну... Правительство, в свою очередь, приняло необходимые меры предосторожности, и Ирак не опасается событий, происходящих в Сирии. Наша армия и мобилизованные силы готовы противостоять любой агрессии или попытке проникновения на иракскую территорию", - отметил он.
Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий.
В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация