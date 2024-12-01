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В Ираке назвали активность террористов в Сирии делом рук США

В Ираке назвали активность террористов в Сирии делом рук США - РИА Новости, 01.12.2024

В Ираке назвали активность террористов в Сирии делом рук США

Представитель иракского шиитского движения "Ан-Нуджаба" (одна из фракций "Исламского сопротивления Ирака" - ред.) Хусейн аль-Мусави заявил, что активность... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:51

2024-12-01T18:51

2024-12-01T18:51

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Представитель иракского шиитского движения "Ан-Нуджаба" (одна из фракций "Исламского сопротивления Ирака" - ред.) Хусейн аль-Мусави заявил, что активность вооруженных террористов в Сирии - дело рук США, призванное ослабить давление на Израиль и отвлечь международное сообщество. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Мы... понимаем, что... вооруженные террористические группы, которые являются детищем Америки и... действуют в соответствии с американской волей, планировали открыть этот фронт, чтобы ослабить давление на Израиль и отвлечь международное сообщество еще большей напряженностью", - приводит слова аль-Мусави американский журнал Newsweek. Аль-Мусави отметил также, что движение "Ан-Нуджаба" готово вмешаться в борьбу против террористических группировок в Сирии для предотвращения дальнейшей дестабилизации ситуации.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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в мире, сирия, израиль, алеппо