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МВД Грузии призвало родителей убрать детей с митинга оппозиции
МВД Грузии призвало родителей убрать детей с митинга оппозиции - РИА Новости, 01.12.2024
МВД Грузии призвало родителей убрать детей с митинга оппозиции
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление с призывом у родителям убрать их детей с митинга сторонников оппозиции у здания парламента в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:49
2024-12-01T23:49
2024-12-01T23:49
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление с призывом у родителям убрать их детей с митинга сторонников оппозиции у здания парламента в Тбилиси. "Согласно законодательству Грузии, у всех детей есть право пользоваться свободой мирного собрания. Однако текущие акции много раз вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и ограждать несовершеннолетних от агрессивной среды", - отмечено в заявлении ведомства. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
МВД Грузии призвало родителей убрать детей с митинга оппозиции
МВД Грузии распространило призыв родителям убрать детей с митинга в Тбилиси