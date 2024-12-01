https://ria.ru/20241201/gruziya-1986757017.html

Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге

Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге - РИА Новости, 01.12.2024

Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокационными сообщения о том, что воевавшие на стороне Киева грузинские наемники планируют присоединиться к... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:47

2024-12-01T20:47

2024-12-01T20:47

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тбилиси

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокационными сообщения о том, что воевавшие на стороне Киева грузинские наемники планируют присоединиться к протестующим в Тбилиси. "Я получила разные формы сообщений о том, что якобы из Украины грузинские военные прибыли и готовятся подключиться как военные в этом протесте. Это прямая провокация, такое не происходит, не верьте в это. Эта информация направлена против протеста, так как данный протест больше всего беспокоит правящую партию",- заявила Зурабишвили на брифинге. Она подчеркнула важность того, чтобы демонстрации продолжались самоорганизованно, без вмешательства политических партий и даже её самой. Кроме этого, Зурабишвили считает необходимым со стороны гражданского общества и неправительственных организаций "оказать влияние на Конституционный суд", который расположен в городе Батуми, чтобы заставить его начать расследование рассмотрения ее иска в связи с якобы нелегитимностью прошедших парламентских выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html

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в мире, грузия, киев, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024