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Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге - РИА Новости, 01.12.2024
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20:47 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986757017.html
Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге
Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге - РИА Новости, 01.12.2024
Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокационными сообщения о том, что воевавшие на стороне Киева грузинские наемники планируют присоединиться к... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:47
2024-12-01T20:47
в мире
грузия
киев
тбилиси
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокационными сообщения о том, что воевавшие на стороне Киева грузинские наемники планируют присоединиться к протестующим в Тбилиси. "Я получила разные формы сообщений о том, что якобы из Украины грузинские военные прибыли и готовятся подключиться как военные в этом протесте. Это прямая провокация, такое не происходит, не верьте в это. Эта информация направлена против протеста, так как данный протест больше всего беспокоит правящую партию",- заявила Зурабишвили на брифинге. Она подчеркнула важность того, чтобы демонстрации продолжались самоорганизованно, без вмешательства политических партий и даже её самой. Кроме этого, Зурабишвили считает необходимым со стороны гражданского общества и неправительственных организаций "оказать влияние на Конституционный суд", который расположен в городе Батуми, чтобы заставить его начать расследование рассмотрения ее иска в связи с якобы нелегитимностью прошедших парламентских выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241201/protesty-1986750822.html
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в мире, грузия, киев, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Киев, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Киева на митинге

Зурабишвили назвала провокацией сообщения о приезде на митинг наемников из Киева

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокационными сообщения о том, что воевавшие на стороне Киева грузинские наемники планируют присоединиться к протестующим в Тбилиси.
"Я получила разные формы сообщений о том, что якобы из Украины грузинские военные прибыли и готовятся подключиться как военные в этом протесте. Это прямая провокация, такое не происходит, не верьте в это. Эта информация направлена против протеста, так как данный протест больше всего беспокоит правящую партию",- заявила Зурабишвили на брифинге.
Она подчеркнула важность того, чтобы демонстрации продолжались самоорганизованно, без вмешательства политических партий и даже её самой. Кроме этого, Зурабишвили считает необходимым со стороны гражданского общества и неправительственных организаций "оказать влияние на Конституционный суд", который расположен в городе Батуми, чтобы заставить его начать расследование рассмотрения ее иска в связи с якобы нелегитимностью прошедших парламентских выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Протестующие в Тбилиси забросали здание парламента петардами
Вчера, 19:42
 
В миреГрузияКиевТбилисиСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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