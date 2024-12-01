https://ria.ru/20241201/gruziya-1986736016.html

ЕС пригрозил Грузии последствиями за действия по прекращению беспорядков

ЕС пригрозил Грузии последствиями за действия по прекращению беспорядков - РИА Новости, 01.12.2024

ЕС пригрозил Грузии последствиями за действия по прекращению беспорядков

Глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили в совместном коммюнике, что действия властей Грузии по прекращению... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:12

2024-12-01T17:12

2024-12-01T18:14

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили в совместном коммюнике, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. "Грузинский народ вновь вышел на улицы, чтобы подтвердить свое стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений", — подчеркивается в документе. Чиновницы напомнили, что Евросоюз приостановил процесс принятия Грузии в сообщество, а также финансовую поддержку. "ЕС сожалеет о заявлении Ираклия Кобахидзе по поводу решения "Грузинской мечты" не продолжать переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от финансовой поддержки ЕС до 2028 года. Мы отмечаем, что это заявление знаменует собой отход от политики всех предыдущих правительств Грузии и европейских устремлений подавляющего большинства грузинского народа", — заявили Каллас и Кос. Тем не менее они пообещали, что "дверь в ЕС остается открытой", а возвращение Грузии к европейским ценностям и путь вступления в ЕС находятся в руках грузинского руководства. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Накануне демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, петардами, в результате чего начался пожар. Утром спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986710863.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986657816.html

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в мире, грузия, тбилиси, кайя каллас, евросоюз, протесты в грузии — 2024, еврокомиссия