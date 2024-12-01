https://ria.ru/20241201/gruziya-1986720154.html
Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов
Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов - РИА Новости, 01.12.2024
Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти исключают проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:56
2024-12-01T13:56
2024-12-01T14:02
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти исключают проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры."Нет, конечно", - заявил премьер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Грузинские оппозиционные лидеры и их сторонники не признают итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначение новых парламентских выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов
Премьер Грузии Кобахидзе исключил назначение новых парламентских выборов