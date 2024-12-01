https://ria.ru/20241201/gruziya-1986720154.html

Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов

Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов - РИА Новости, 01.12.2024

Премьер Грузии исключил назначение новых парламентских выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти исключают проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:56

2024-12-01T13:56

2024-12-01T14:02

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти исключают проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры."Нет, конечно", - заявил премьер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Грузинские оппозиционные лидеры и их сторонники не признают итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначение новых парламентских выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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