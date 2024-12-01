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Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024
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13:43 01.12.2024 (обновлено: 13:50 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии
Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:43
2024-12-01T13:50
грузия
протесты в грузии — 2024
в мире
дмитрий медведев
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украина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года."В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции"... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо", - написал Медведев.
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грузия, протесты в грузии — 2024, в мире, дмитрий медведев, россия, украина
Грузия, Протесты в Грузии — 2024, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии

Медведев: наши соседи в Грузии быстро движутся по украинскому пути

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
"В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции"... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо", - написал Медведев.
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