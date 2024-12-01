https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии
Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:43
2024-12-01T13:43
2024-12-01T13:50
грузия
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года."В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции"... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, протесты в грузии — 2024, в мире, дмитрий медведев, россия, украина
Грузия, Протесты в Грузии — 2024, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии
Медведев: наши соседи в Грузии быстро движутся по украинскому пути