https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html

Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии

Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 01.12.2024

Медведев прокомментировал ситуацию в Грузии

Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:43

2024-12-01T13:43

2024-12-01T13:50

грузия

протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Грузия быстро движется по украинскому пути "в темную бездну", налицо предпосылки новых гражданских столкновений, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года."В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции"... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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Ольга Фомченкова

грузия, протесты в грузии — 2024, в мире, дмитрий медведев, россия, украина