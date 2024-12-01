https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719063.html
Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер
Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер - РИА Новости, 01.12.2024
Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:40
2024-12-01T13:40
2024-12-01T14:29
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге."Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", — сказал он.Глава правительства также исключил проведение новых парламентских выборов, как того требует оппозиция. Накануне Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. По ее мнению, избранный парламент нелегитимен, поэтому он не может избрать нового президента.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают официальные результаты голосования.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, по конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжаются уже нескольких недель.
https://ria.ru/20241130/kobakhidze-1986621823.html
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html
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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, россия
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Россия
Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер
Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили придется сложить полномочия
ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости.
Президенту Грузии
Саломе Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", — сказал он.
Глава правительства также исключил проведение новых парламентских выборов, как того требует оппозиция.
Накануне Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. По ее мнению, избранный парламент нелегитимен, поэтому он не может избрать нового президента.
Президентские выборы назначены на 14 декабря. Грузия — республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают официальные результаты голосования.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, по конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжаются уже нескольких недель.