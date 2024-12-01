https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719063.html

Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер

Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер - РИА Новости, 01.12.2024

Президенту Грузии придется сложить полномочия, заявил премьер

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:40

2024-12-01T13:40

2024-12-01T14:29

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848231926_0:30:2907:1665_1920x0_80_0_0_45f852229f4b7bc27c8e2ac7f1f605e7.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге."Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", — сказал он.Глава правительства также исключил проведение новых парламентских выборов, как того требует оппозиция. Накануне Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. По ее мнению, избранный парламент нелегитимен, поэтому он не может избрать нового президента.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом их представители заявили, что не признают официальные результаты голосования.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, по конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжаются уже нескольких недель.

https://ria.ru/20241130/kobakhidze-1986621823.html

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986719331.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, в мире, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, россия