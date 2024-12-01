https://ria.ru/20241201/gruziya-1986710863.html

Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик

Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик - РИА Новости, 01.12.2024

Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик

Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:26

2024-12-01T12:26

2024-12-01T14:50

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грузия

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сша

флориан филиппо

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дональд трамп

евросоюз

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ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Фактически, "глубинное государство" в настоящее время пытается организовать в Грузии то же, что оно сделало в 2014 году с Евромайданом на Украине: пронатовский и проевропейский переворот против выбора избирателей. Организация волнений, срежиссированная дестабилизация, в то время как грузины в октябре прошлого года на выборах в законодательные органы ясно заявили: они отказываются от НАТО и ЕС!" - написал политик. По его словам, Запад использует "точно такие же фокусы". "На демонстрациях вдруг появляются новенькие "европейские флаги", деньги неизвестно откуда на финансирование всего этого, а западные СМИ прибегают и заставляют людей поверить, что это народная революция! Это просто переворот ЦРУ", - отметил политик. Он предостерег общественность против усиления организованных США провокаций перед 20 января 2025 года - приходом Дональда Трампа к власти. Филиппо также указал на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что не будет отказываться от своего мандата, и призвавшая к протестам, намерена "остаться у власти незаконно". "Чисто (Владимир) Зеленский, тоже незаконно находящийся у власти с марта прошлого года. Диктатура "версия ЦРУ"! А потом эти люди дают уроки демократии", - написал Филиппо. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в четверг, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

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украина

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Митингующие в Тбилиси забрасывают силовиков пиротехникой Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать силовиков пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости. Для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ. Также начались задержания участников акции. Спецназ оттеснил митингующих с территории у парламента и окружил здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели. 2024-12-01T12:26 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, украина, сша, флориан филиппо, саломе зурабишвили, дональд трамп, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024