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Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик - РИА Новости, 01.12.2024
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12:26 01.12.2024 (обновлено: 14:50 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986710863.html
Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик
Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик - РИА Новости, 01.12.2024
Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик
Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:26
2024-12-01T14:50
в мире
грузия
украина
сша
флориан филиппо
саломе зурабишвили
дональд трамп
евросоюз
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ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Фактически, "глубинное государство" в настоящее время пытается организовать в Грузии то же, что оно сделало в 2014 году с Евромайданом на Украине: пронатовский и проевропейский переворот против выбора избирателей. Организация волнений, срежиссированная дестабилизация, в то время как грузины в октябре прошлого года на выборах в законодательные органы ясно заявили: они отказываются от НАТО и ЕС!" - написал политик. По его словам, Запад использует "точно такие же фокусы". "На демонстрациях вдруг появляются новенькие "европейские флаги", деньги неизвестно откуда на финансирование всего этого, а западные СМИ прибегают и заставляют людей поверить, что это народная революция! Это просто переворот ЦРУ", - отметил политик. Он предостерег общественность против усиления организованных США провокаций перед 20 января 2025 года - приходом Дональда Трампа к власти. Филиппо также указал на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что не будет отказываться от своего мандата, и призвавшая к протестам, намерена "остаться у власти незаконно". "Чисто (Владимир) Зеленский, тоже незаконно находящийся у власти с марта прошлого года. Диктатура "версия ЦРУ"! А потом эти люди дают уроки демократии", - написал Филиппо. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в четверг, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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в мире, грузия, украина, сша, флориан филиппо, саломе зурабишвили, дональд трамп, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, США, Флориан Филиппо, Саломе Зурабишвили, Дональд Трамп, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик

Филиппо: Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Фактически, "глубинное государство" в настоящее время пытается организовать в Грузии то же, что оно сделало в 2014 году с Евромайданом на Украине: пронатовский и проевропейский переворот против выбора избирателей. Организация волнений, срежиссированная дестабилизация, в то время как грузины в октябре прошлого года на выборах в законодательные органы ясно заявили: они отказываются от НАТО и ЕС!" - написал политик.
По его словам, Запад использует "точно такие же фокусы".
"На демонстрациях вдруг появляются новенькие "европейские флаги", деньги неизвестно откуда на финансирование всего этого, а западные СМИ прибегают и заставляют людей поверить, что это народная революция! Это просто переворот ЦРУ", - отметил политик.
Он предостерег общественность против усиления организованных США провокаций перед 20 января 2025 года - приходом Дональда Трампа к власти.
Филиппо также указал на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что не будет отказываться от своего мандата, и призвавшая к протестам, намерена "остаться у власти незаконно".
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"Чисто (Владимир) Зеленский, тоже незаконно находящийся у власти с марта прошлого года. Диктатура "версия ЦРУ"! А потом эти люди дают уроки демократии", - написал Филиппо.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в четверг, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияУкраинаСШАФлориан ФилиппоСаломе ЗурабишвилиДональд ТрампЕвросоюзЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Парламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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