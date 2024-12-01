Запад пытается устроить в Грузии госпереворот, заявил французский политик
Филиппо: Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Запад пытается устроить в Грузии госпереворот по шаблону Евромайдана на Украине в 2014 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Фактически, "глубинное государство" в настоящее время пытается организовать в Грузии то же, что оно сделало в 2014 году с Евромайданом на Украине: пронатовский и проевропейский переворот против выбора избирателей. Организация волнений, срежиссированная дестабилизация, в то время как грузины в октябре прошлого года на выборах в законодательные органы ясно заявили: они отказываются от НАТО и ЕС!" - написал политик.
По его словам, Запад использует "точно такие же фокусы".
"На демонстрациях вдруг появляются новенькие "европейские флаги", деньги неизвестно откуда на финансирование всего этого, а западные СМИ прибегают и заставляют людей поверить, что это народная революция! Это просто переворот ЦРУ", - отметил политик.
Он предостерег общественность против усиления организованных США провокаций перед 20 января 2025 года - приходом Дональда Трампа к власти.
Филиппо также указал на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что не будет отказываться от своего мандата, и призвавшая к протестам, намерена "остаться у власти незаконно".
"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан
30 ноября, 08:00
"Чисто (Владимир) Зеленский, тоже незаконно находящийся у власти с марта прошлого года. Диктатура "версия ЦРУ"! А потом эти люди дают уроки демократии", - написал Филиппо.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в четверг, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.