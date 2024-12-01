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Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
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05:28 01.12.2024 (обновлено: 08:27 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986686044.html
Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси
Участники оппозиционного митинга, начавшегося в Тбилиси в субботу, продолжают утром в воскресенье занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:28
2024-12-01T08:27
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга, начавшегося в Тбилиси в субботу, продолжают утром в воскресенье занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 6.00 (5.00 мск), толпа митингующих растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе оставляя граффити антиправительственного и антироссийского характера.Ранее в ходе вечерних и ночных протестов митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован. Силовики в ответ применили спецсредства, оттеснив толпу от здания парламента.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986680148.html
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60
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Митингующие в Тбилиси забрасывают силовиков пиротехникой
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать силовиков пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости. Для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ. Также начались задержания участников акции. Спецназ оттеснил митингующих с территории у парламента и окружил здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели.
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тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Сторонники грузинской оппозиции продолжают занимать часть центра Тбилиси

Протестующие в Тбилиси продолжают занимать часть проспекта Руставели

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга, начавшегося в Тбилиси в субботу, продолжают утром в воскресенье занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 6.00 (5.00 мск), толпа митингующих растянулась на несколько сотен метров. Часть группы построила баррикады и всю ночь запускала пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку. Также протестующие распивали спиртные напитки и занимались вандализмом, в том числе оставляя граффити антиправительственного и антироссийского характера.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады
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Ранее в ходе вечерних и ночных протестов митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован. Силовики в ответ применили спецсредства, оттеснив толпу от здания парламента.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
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Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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ТбилисиГрузияИраклий КобахидзеВ миреПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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