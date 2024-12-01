https://ria.ru/20241201/gruziya-1986680148.html
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады - РИА Новости, 01.12.2024
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады
Протестующие в Тбилиси, которых спецназ отогнал от парламента, начали строить баррикады на улице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:53
2024-12-01T01:53
2024-12-01T08:29
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси, которых спецназ отогнал от парламента, начали строить баррикады на улице, передает корреспондент РИА Новости. Для возведения баррикад участники митинга используют мусорные баки, скамейки и подручные предметы.Толпа сторонников оппозиции, участвовавших в митинге, после применения против них слезоточивого газа ранее покинула окрестности парламента, сместившись по проспекту Руставели. Ранее митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666551.html
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986674547.html
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986584589_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_043f03b79ac79a86ff6d5199124949d1.jpg
Митингующие в Тбилиси забрасывают силовиков пиротехникой
Митингующие в Тбилиси продолжают забрасывать силовиков пиротехникой, передаёт корреспондент РИА Новости. Для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ. Также начались задержания участников акции.
Спецназ оттеснил митингующих с территории у парламента и окружил здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели.
2024-12-01T01:53
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тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады
Протестующие в Тбилиси, которых спецназ отогнал от парламента, возвели баррикады
ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси, которых спецназ отогнал от парламента, начали строить баррикады на улице, передает корреспондент РИА Новости.
Для возведения баррикад участники митинга используют мусорные баки, скамейки и подручные предметы.
Толпа сторонников оппозиции, участвовавших в митинге, после применения против них слезоточивого газа ранее покинула окрестности парламента, сместившись по проспекту Руставели.
Ранее митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС
. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель
раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.