https://ria.ru/20241201/gosduma-1986683494.html

В Госдуме предложили законодательно утвердить понятие "социальный туризм"

В Госдуме предложили законодательно утвердить понятие "социальный туризм" - РИА Новости, 01.12.2024

В Госдуме предложили законодательно утвердить понятие "социальный туризм"

Понятие "социальный туризм", которое будет выделено как приоритетное направление политики государства, в Госдуме планируют включить в закон о туризме, рассказал РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T03:28

2024-12-01T03:28

2024-12-01T03:28

россия

сангаджи тарбаев

госдума рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Понятие "социальный туризм", которое будет выделено как приоритетное направление политики государства, в Госдуме планируют включить в закон о туризме, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. "На данный момент мы видим социальный туризм как часть нового базового отраслевого закона о туризме. В тексте закона появится статья "социальный туризм", который будет выделен как приоритетное направление политики государства", - рассказал Тарбаев. Парламентарий отметил, что заявка была подана в экспертно-аналитическое управление аппарата Госдумы на проведение предметного исследования регулирования семейного и социального туризма в других странах, чтобы изучить их положительный опыт. Кроме того, Тарбаев добавил, что по результатам исследования будут разработаны рекомендации по нормативному правовому обеспечению социального туризма в РФ. "Будет полезным выявить существующие практики и ознакомиться с законодательными решениями по поддержке граждан, нуждающихся в особом внимании со стороны государства", - заключил депутат.

https://ria.ru/20241130/gosduma-1986592183.html

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html

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россия, сангаджи тарбаев, госдума рф