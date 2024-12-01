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Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области
Водитель такси получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:48
2024-12-01T17:48
2024-12-01T17:57
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Водитель такси получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель такси. Пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота бригадой скорой доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома. В Шебекинском округе село Новая Таволжанка при обстреле повреждены три частных дома."В Борисовском районе сразу два населённых пункта подверглись вражеским атакам. В селе Грузское в результате ударов трех дронов на парковке сельхозпредприятия посекло два легковых автомобиля и два автобуса. В селе Берёзовка дрон сдетонировал на нежилое здание, вследствие чего дом полностью разрушен", - уточнил губернатор.
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Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области
Гладков: при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Чайки тяжело пострадал таксист