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Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024
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17:48 01.12.2024 (обновлено: 17:57 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gladkov-1986738775.html
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области
Водитель такси получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:48
2024-12-01T17:57
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Водитель такси получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель такси. Пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота бригадой скорой доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома. В Шебекинском округе село Новая Таволжанка при обстреле повреждены три частных дома."В Борисовском районе сразу два населённых пункта подверглись вражеским атакам. В селе Грузское в результате ударов трех дронов на парковке сельхозпредприятия посекло два легковых автомобиля и два автобуса. В селе Берёзовка дрон сдетонировал на нежилое здание, вследствие чего дом полностью разрушен", - уточнил губернатор.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Дрон ВСУ тяжело ранил таксиста в Белгородской области

Гладков: при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Чайки тяжело пострадал таксист

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Водитель такси получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель такси. Пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота бригадой скорой доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Глава региона добавил, что в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома. В Шебекинском округе село Новая Таволжанка при обстреле повреждены три частных дома.
"В Борисовском районе сразу два населённых пункта подверглись вражеским атакам. В селе Грузское в результате ударов трех дронов на парковке сельхозпредприятия посекло два легковых автомобиля и два автобуса. В селе Берёзовка дрон сдетонировал на нежилое здание, вследствие чего дом полностью разрушен", - уточнил губернатор.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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