https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России

Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 01.12.2024

Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России

Офицер из Бурятии, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:59

2024-12-01T16:59

2024-12-01T16:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

алексей цыденов

безопасность

вооруженные силы рф

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 1 дек – РИА Новости. Офицер из Бурятии, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале."Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно. Кадровый военный участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня", - написал Цыденов.Как отметил глава региона, Дашиев был тяжело ранен в 2022 году, получил Орден Мужества. Во время реабилитации постоянно стремился на передовую, и в июне 2023 года вернулся в строй, где "сражался самоотверженно плечом к плечу со своими боевыми товарищами". Дашиев погиб 9 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи, земляки простились с ним 16 апреля. "И вот сейчас стало известно, что высокая награда нашла Жаргала Баировича. Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!", - отметил Цыденов.

https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, алексей цыденов, безопасность, вооруженные силы рф, республика бурятия