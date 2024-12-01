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Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html
Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России
Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 01.12.2024
Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России
Офицер из Бурятии, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:59
2024-12-01T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
алексей цыденов
безопасность
вооруженные силы рф
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 1 дек – РИА Новости. Офицер из Бурятии, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.&quot;Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно. Кадровый военный участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня&quot;, - написал Цыденов.Как отметил глава региона, Дашиев был тяжело ранен в 2022 году, получил Орден Мужества. Во время реабилитации постоянно стремился на передовую, и в июне 2023 года вернулся в строй, где "сражался самоотверженно плечом к плечу со своими боевыми товарищами". Дашиев погиб 9 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи, земляки простились с ним 16 апреля. "И вот сейчас стало известно, что высокая награда нашла Жаргала Баировича. Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!", - отметил Цыденов.
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россия, украина, алексей цыденов, безопасность, вооруженные силы рф, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алексей Цыденов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Республика Бурятия
Участнику СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру из Бурятии Жаргалу Дашиеву

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияЖаргал Дашиев
Жаргал Дашиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Жаргал Дашиев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 дек – РИА Новости. Офицер из Бурятии, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, удостоен звания Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
«

"Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно. Кадровый военный участвовал в специальной военной операции на Украине с первого дня", - написал Цыденов.

Как отметил глава региона, Дашиев был тяжело ранен в 2022 году, получил Орден Мужества. Во время реабилитации постоянно стремился на передовую, и в июне 2023 года вернулся в строй, где "сражался самоотверженно плечом к плечу со своими боевыми товарищами". Дашиев погиб 9 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи, земляки простились с ним 16 апреля.
"И вот сейчас стало известно, что высокая награда нашла Жаргала Баировича. Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!", - отметил Цыденов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлексей ЦыденовБезопасностьВооруженные силы РФРеспублика Бурятия
 
 
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