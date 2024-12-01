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Сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 01.12.2024
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22:43 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/germaniya-1986767913.html
Сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, заявила глава МИД Германии
Сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, заявила глава МИД Германии - РИА Новости, 01.12.2024
Сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, заявила глава МИД Германии
Сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация, но при этом Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России, заявила в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:43
2024-12-01T22:43
в мире
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анналена бербок
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация, но при этом Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России, заявила в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом визита в Поднебесную. "Наша безопасность тесно связана с безопасностью других регионов мира. Поэтому обмен мнениями и дипломатия важны как никогда – даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивными", - сказала Бербок, чьи слова приводит МИД ФРГ. По мнению министра, сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам. "Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов... Я скажу в Пекине о том, что мы не можем это просто игнорировать в наших отношениях с Китаем", - заявила Бербок. Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что Берлин поддерживает мандат Европейской комиссии на поиск компромисса с Китаем в вопросе обеспечения справедливой экономической конкуренции. В мае посол ФРГ в Пекине Патрисия Флор заявила в интервью изданию South China Morning Post, что близкие отношения Китая и России, сохраняющиеся и после начала украинского конфликта, ставят под вопрос отношения КНР с Германией, а также со всем Евросоюзом.
https://ria.ru/20241201/germaniya-1986733147.html
https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html
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в мире, китай, германия, россия, анналена бербок, оон
В мире, Китай, Германия, Россия, Анналена Бербок, ООН
Сотрудничество с Китаем лучше конфронтации, заявила глава МИД Германии

Глава МИД Бербок: для Германии сотрудничество с Китаем лучше конфронтации

© AP Photo / Efrem LukatskyАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сотрудничество с Китаем лучше для Германии, чем конфронтация, но при этом Берлин не может игнорировать поддержку, оказываемую Пекином России, заявила в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом визита в Поднебесную.
"Наша безопасность тесно связана с безопасностью других регионов мира. Поэтому обмен мнениями и дипломатия важны как никогда – даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы. Чтобы защитить наши ценности и интересы, важно постоянно отстаивать то, что сотрудничество лучше конфронтации, но при этом не быть наивными", - сказала Бербок, чьи слова приводит МИД ФРГ.
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По мнению министра, сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.
"Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов... Я скажу в Пекине о том, что мы не можем это просто игнорировать в наших отношениях с Китаем", - заявила Бербок.
Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что Берлин поддерживает мандат Европейской комиссии на поиск компромисса с Китаем в вопросе обеспечения справедливой экономической конкуренции.
В мае посол ФРГ в Пекине Патрисия Флор заявила в интервью изданию South China Morning Post, что близкие отношения Китая и России, сохраняющиеся и после начала украинского конфликта, ставят под вопрос отношения КНР с Германией, а также со всем Евросоюзом.
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