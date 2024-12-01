Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов
Бывший министр юстиции ФРГ Бушман подтвердил, что станет новым генсеком СвДП
© AP Photo / Michael SohnМарко Бушман
© AP Photo / Michael Sohn
Марко Бушман. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая входила в немецкую правящую коалицию до её распада.
В пятницу о своём уходе с поста генсека СвДП объявил Биджан Джир-Сарай.
"Я очень польщён таким большим доверием. Теперь либеральная партия должна показать, что у неё есть лучший ответ, как восстановить развитие экономики и защитить свободу каждого конкретного человека от бюрократии и государственного вмешательства", - сказали Бушман Bild.
Сообщается, что экс-министр юстиции будет заниматься организацией предвыборной кампании главы СвДП Кристиана Линднера.
Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством экс-министра финансов Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day).
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В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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