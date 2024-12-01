Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/germaniya-1986733147.html
Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов
Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов - РИА Новости, 01.12.2024
Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов
Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:29
2024-12-01T16:29
в мире
германия
свободная демократическая партия германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817577823_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_47ecbc1a04e8f2d3135ae03c8d1a3d7c.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая входила в немецкую правящую коалицию до её распада. В пятницу о своём уходе с поста генсека СвДП объявил Биджан Джир-Сарай. "Я очень польщён таким большим доверием. Теперь либеральная партия должна показать, что у неё есть лучший ответ, как восстановить развитие экономики и защитить свободу каждого конкретного человека от бюрократии и государственного вмешательства", - сказали Бушман Bild. Сообщается, что экс-министр юстиции будет заниматься организацией предвыборной кампании главы СвДП Кристиана Линднера. Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством экс-министра финансов Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day). Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985693436.html
https://ria.ru/20241125/sholts-1985612613.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817577823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cc126821523ed1088a4cac10a53efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, свободная демократическая партия германии
В мире, Германия, Свободная демократическая партия Германии
Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов

Бывший министр юстиции ФРГ Бушман подтвердил, что станет новым генсеком СвДП

© AP Photo / Michael SohnМарко Бушман
Марко Бушман - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Марко Бушман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая входила в немецкую правящую коалицию до её распада.
В пятницу о своём уходе с поста генсека СвДП объявил Биджан Джир-Сарай.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
26 ноября, 15:14
"Я очень польщён таким большим доверием. Теперь либеральная партия должна показать, что у неё есть лучший ответ, как восстановить развитие экономики и защитить свободу каждого конкретного человека от бюрократии и государственного вмешательства", - сказали Бушман Bild.
Сообщается, что экс-министр юстиции будет заниматься организацией предвыборной кампании главы СвДП Кристиана Линднера.
Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством экс-министра финансов Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day).
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии
26 ноября, 04:06
Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок
25 ноября, 16:07
 
В миреГерманияСвободная демократическая партия Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала