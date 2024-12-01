https://ria.ru/20241201/germaniya-1986733147.html

Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов

Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов - РИА Новости, 01.12.2024

Экс-министр юстиции Германии станет новым генсеком свободных демократов

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:29

2024-12-01T16:29

2024-12-01T16:29

в мире

германия

свободная демократическая партия германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817577823_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_47ecbc1a04e8f2d3135ae03c8d1a3d7c.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман подтвердил изданию Bild, что станет новым генеральным секретарём Свободной демократической партии (СвДП), которая входила в немецкую правящую коалицию до её распада. В пятницу о своём уходе с поста генсека СвДП объявил Биджан Джир-Сарай. "Я очень польщён таким большим доверием. Теперь либеральная партия должна показать, что у неё есть лучший ответ, как восстановить развитие экономики и защитить свободу каждого конкретного человека от бюрократии и государственного вмешательства", - сказали Бушман Bild. Сообщается, что экс-министр юстиции будет заниматься организацией предвыборной кампании главы СвДП Кристиана Линднера. Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством экс-министра финансов Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day). Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен Линднер. Среди причин этого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Этот сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html

https://ria.ru/20241126/germaniya-1985693436.html

https://ria.ru/20241125/sholts-1985612613.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, свободная демократическая партия германии