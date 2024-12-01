Песков прокомментировал мемуары Меркель
Песков: Путин рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин действительно рассчитывал на равноправный подход в отношениях с ФРГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя в интервью Павлу Зарубину мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода".
"Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил. И он все для этого делал", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, не пытается ли Меркель в своих мемуарах отыграть свою позицию по "минскому формату" по Украине.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу.