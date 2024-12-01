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Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования

Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования - РИА Новости, 01.12.2024

Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на ложь командования и волну дезертирств, пишет Financial Times. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:28

2024-12-01T09:28

2024-12-01T09:40

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на ложь командования и волну дезертирств, пишет Financial Times."Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия", — заявил украинский военный журналистам.В материале указали, что из украинского подразделения, расположенного в Угледаре, бежали сотни солдат ВСУ из-за нехватки вооружения.Обозреватели также подчеркнули, что за десять месяцев этого года из украинской армии бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.Накануне Владимир Зеленский пожаловался на невыполнение партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ.В пятницу издание Foreign Policy писало, что украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html

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в мире, украина, угледар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)