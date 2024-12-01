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Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования - РИА Новости, 01.12.2024
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09:28 01.12.2024 (обновлено: 09:40 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ft-1986699273.html
Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования
Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования - РИА Новости, 01.12.2024
Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования
Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на ложь командования и волну дезертирств, пишет Financial Times. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:28
2024-12-01T09:40
в мире
украина
угледар
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на ложь командования и волну дезертирств, пишет Financial Times."Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия", — заявил украинский военный журналистам.В материале указали, что из украинского подразделения, расположенного в Угледаре, бежали сотни солдат ВСУ из-за нехватки вооружения.Обозреватели также подчеркнули, что за десять месяцев этого года из украинской армии бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.Накануне Владимир Зеленский пожаловался на невыполнение партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ.В пятницу издание Foreign Policy писало, что украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html
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в мире, украина, угледар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Угледар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования

FT: солдаты ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку вооружения

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на ложь командования и волну дезертирств, пишет Financial Times.
«
"Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия", — заявил украинский военный журналистам.
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В материале указали, что из украинского подразделения, расположенного в Угледаре, бежали сотни солдат ВСУ из-за нехватки вооружения.
Обозреватели также подчеркнули, что за десять месяцев этого года из украинской армии бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.
Накануне Владимир Зеленский пожаловался на невыполнение партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ.
В пятницу издание Foreign Policy писало, что украинским войскам не хватает более половины от необходимого количества военных медиков.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, как подчеркнули в ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
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В миреУкраинаУгледарВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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