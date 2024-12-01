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WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом - РИА Новости, 01.12.2024
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10:27 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/evropa-1986702311.html
WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом
WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом - РИА Новости, 01.12.2024
WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом
Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:27
2024-12-01T10:27
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских президентских выборах Дональдом Трампом, который ранее критиковал блок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов. Согласно изданию, с лета группа людей в ЕС работала над анализом предложений Трампа и разработкой возможных контрмер, чтобы избежать столкновения. Газета отмечает, что в случае введения тарифов со стороны США на европейские товары Еврокомиссия может ответить мерами в отношении чувствительных секторов американской экономики. "Как заявили чиновники и дипломаты, блок мог бы также рассмотреть возможность закупки большего объема американской сельскохозяйственной и оборонной продукции", - сообщает газета. Издание со ссылкой на европейских чиновников указывает, что построение рабочих отношений с новой администрацией США потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, как, например принятие на себя большего финансового бремени в поддержке Киева и увеличение военных расходов, в том числе на американскую военную технику. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241201/evropa-1986628747.html
https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html
https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html
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в мире, сша, киев, дональд трамп, камала харрис, джо байден, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом

WSJ: ЕС может увеличить закупки сельхозпродукции из США для сближения с Трампом

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских президентских выборах Дональдом Трампом, который ранее критиковал блок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Согласно изданию, с лета группа людей в ЕС работала над анализом предложений Трампа и разработкой возможных контрмер, чтобы избежать столкновения. Газета отмечает, что в случае введения тарифов со стороны США на европейские товары Еврокомиссия может ответить мерами в отношении чувствительных секторов американской экономики.
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"Как заявили чиновники и дипломаты, блок мог бы также рассмотреть возможность закупки большего объема американской сельскохозяйственной и оборонной продукции", - сообщает газета.
Издание со ссылкой на европейских чиновников указывает, что построение рабочих отношений с новой администрацией США потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, как, например принятие на себя большего финансового бремени в поддержке Киева и увеличение военных расходов, в том числе на американскую военную технику.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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