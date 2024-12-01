WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом
WSJ: ЕС может увеличить закупки сельхозпродукции из США для сближения с Трампом
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских президентских выборах Дональдом Трампом, который ранее критиковал блок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Согласно изданию, с лета группа людей в ЕС работала над анализом предложений Трампа и разработкой возможных контрмер, чтобы избежать столкновения. Газета отмечает, что в случае введения тарифов со стороны США на европейские товары Еврокомиссия может ответить мерами в отношении чувствительных секторов американской экономики.
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"Как заявили чиновники и дипломаты, блок мог бы также рассмотреть возможность закупки большего объема американской сельскохозяйственной и оборонной продукции", - сообщает газета.
Издание со ссылкой на европейских чиновников указывает, что построение рабочих отношений с новой администрацией США потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, как, например принятие на себя большего финансового бремени в поддержке Киева и увеличение военных расходов, в том числе на американскую военную технику.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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