https://ria.ru/20241201/evropa-1986702311.html

WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом

WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом - РИА Новости, 01.12.2024

WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом

Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:27

2024-12-01T10:27

2024-12-01T10:27

в мире

сша

киев

дональд трамп

камала харрис

джо байден

евросоюз

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с победившим на американских президентских выборах Дональдом Трампом, который ранее критиковал блок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов. Согласно изданию, с лета группа людей в ЕС работала над анализом предложений Трампа и разработкой возможных контрмер, чтобы избежать столкновения. Газета отмечает, что в случае введения тарифов со стороны США на европейские товары Еврокомиссия может ответить мерами в отношении чувствительных секторов американской экономики. "Как заявили чиновники и дипломаты, блок мог бы также рассмотреть возможность закупки большего объема американской сельскохозяйственной и оборонной продукции", - сообщает газета. Издание со ссылкой на европейских чиновников указывает, что построение рабочих отношений с новой администрацией США потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли, как, например принятие на себя большего финансового бремени в поддержке Киева и увеличение военных расходов, в том числе на американскую военную технику. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241201/evropa-1986628747.html

https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, дональд трамп, камала харрис, джо байден, евросоюз, выборы президента сша — 2024