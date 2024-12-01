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Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске
Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске - РИА Новости, 01.12.2024
Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске
Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске, якутский хранитель холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:50
2024-12-01T15:50
2024-12-01T16:59
республика саха (якутия)
якутск
чысхаан
великий устюг
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ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске, якутский хранитель холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу, сообщает корреспондент РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии", который проводится в столице республики 15-й год, завершился в первый день декабря. В центре спортивной подготовки "Триумф" с утра подведены итоги международного конкурса ледовиков, конкурса "Строганина-2024", конкурса детского творчества "Бриллиантовые нотки", гастрофестиваля "Вкус Якутии". Городские власти, как главные организаторы фестиваля, провели в этом году 45 различных мероприятий в рамках "Зима начинается с Якутии". Торжественная церемония зажжения городской елки на площади Орджоникизде, несмотря на 30-градусный холод, собрала всех жителей Якутска от мала до велика там, где установлены новая елка и световой фонтан "Кытыйа". Якутский символ холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу. Вместе с первым заместителем главы города Георгием Гаврильевым они дали старт предновогодним дням. "Елочка, зажгись!" - скомандовал Чысхаан. В этот момент по главным улицам Якутска проследовала праздничная автоколонна транспортных средств ведущих предприятий города, украшенных иллюминацией. По информации мэрии, в автоколонне были представлены предприятия города Якутска: ООО "Якутский гормолзавод", АО ФАПК "Якутия", АО "Якутский хлебокомбинат", АО "Якутская птицефабрика", АО Агрохолдинг "Туймаада" и другие. Каждое предприятие украсило свой транспорт новогодней атрибутикой. Ранее якутский хранитель холода Чысхаан отправил через "Почту России" открытку Деду Морозу в Великий Устюг.
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якутск, чысхаан, великий устюг
Республика Саха (Якутия), Якутск, Чысхаан, Великий Устюг
Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске
Огни первой в стране новогодней елки зажглись на площади Орджоникизде в Якутске
ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске, якутский хранитель холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии", который проводится в столице республики 15-й год, завершился в первый день декабря. В центре спортивной подготовки "Триумф" с утра подведены итоги международного конкурса ледовиков, конкурса "Строганина-2024", конкурса детского творчества "Бриллиантовые нотки", гастрофестиваля "Вкус Якутии".
Городские власти, как главные организаторы фестиваля, провели в этом году 45 различных мероприятий в рамках "Зима начинается с Якутии".
Торжественная церемония зажжения городской елки на площади Орджоникизде, несмотря на 30-градусный холод, собрала всех жителей Якутска
от мала до велика там, где установлены новая елка и световой фонтан "Кытыйа".
Якутский символ холода Чысхаан
передал волшебный посох Деду Морозу
. Вместе с первым заместителем главы города Георгием Гаврильевым они дали старт предновогодним дням.
"Елочка, зажгись!" - скомандовал Чысхаан.
В этот момент по главным улицам Якутска проследовала праздничная автоколонна транспортных средств ведущих предприятий города, украшенных иллюминацией.
По информации мэрии, в автоколонне были представлены предприятия города Якутска: ООО "Якутский гормолзавод", АО ФАПК "Якутия", АО "Якутский хлебокомбинат", АО "Якутская птицефабрика", АО Агрохолдинг "Туймаада" и другие. Каждое предприятие украсило свой транспорт новогодней атрибутикой.
Ранее якутский хранитель холода Чысхаан отправил через "Почту России
" открытку Деду Морозу в Великий Устюг
.