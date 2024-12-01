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Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске

Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске - РИА Новости, 01.12.2024

Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске

Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске, якутский хранитель холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:50

2024-12-01T15:50

2024-12-01T16:59

республика саха (якутия)

якутск

чысхаан

великий устюг

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ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске, якутский хранитель холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу, сообщает корреспондент РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии", который проводится в столице республики 15-й год, завершился в первый день декабря. В центре спортивной подготовки "Триумф" с утра подведены итоги международного конкурса ледовиков, конкурса "Строганина-2024", конкурса детского творчества "Бриллиантовые нотки", гастрофестиваля "Вкус Якутии". Городские власти, как главные организаторы фестиваля, провели в этом году 45 различных мероприятий в рамках "Зима начинается с Якутии". Торжественная церемония зажжения городской елки на площади Орджоникизде, несмотря на 30-градусный холод, собрала всех жителей Якутска от мала до велика там, где установлены новая елка и световой фонтан "Кытыйа". Якутский символ холода Чысхаан передал волшебный посох Деду Морозу. Вместе с первым заместителем главы города Георгием Гаврильевым они дали старт предновогодним дням. "Елочка, зажгись!" - скомандовал Чысхаан. В этот момент по главным улицам Якутска проследовала праздничная автоколонна транспортных средств ведущих предприятий города, украшенных иллюминацией. По информации мэрии, в автоколонне были представлены предприятия города Якутска: ООО "Якутский гормолзавод", АО ФАПК "Якутия", АО "Якутский хлебокомбинат", АО "Якутская птицефабрика", АО Агрохолдинг "Туймаада" и другие. Каждое предприятие украсило свой транспорт новогодней атрибутикой. Ранее якутский хранитель холода Чысхаан отправил через "Почту России" открытку Деду Морозу в Великий Устюг.

якутск

великий устюг

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якутск, чысхаан, великий устюг