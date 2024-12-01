https://ria.ru/20241201/ekvador-1986759366.html
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ
Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:06
2024-12-01T21:06
2024-12-01T21:06
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. "Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", - пишет издание. По данным полиции, ночью к дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах. По жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице Некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.
https://ria.ru/20240713/ekvador-1959374713.html
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в мире, эквадор
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ
El Comercio: в Эквадоре люди с оружием подъехали к дому и застрелили 10 человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости.
Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio
.
"Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", - пишет издание.
По данным полиции, ночью к дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах.
По жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице
Некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.