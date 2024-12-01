https://ria.ru/20241201/ekvador-1986759366.html

В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ

В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024

В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ

Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:06

2024-12-01T21:06

2024-12-01T21:06

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. "Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", - пишет издание. По данным полиции, ночью к дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах. По жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице Некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.

https://ria.ru/20240713/ekvador-1959374713.html

эквадор

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в мире, эквадор