Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/ekvador-1986759366.html
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ
Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:06
2024-12-01T21:06
в мире
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986757320_0:138:1206:816_1920x0_80_0_0_2c8e491734b4f4240f18e4b4c2cd6ae2.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio. "Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", - пишет издание. По данным полиции, ночью к дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах. По жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице Некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.
https://ria.ru/20240713/ekvador-1959374713.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986757320_0:25:1206:930_1920x0_80_0_0_36375b8642b330aae94b5fb5bf8559da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре произошла стрельба около дома с десятью погибшими, пишут СМИ

El Comercio: в Эквадоре люди с оружием подъехали к дому и застрелили 10 человек

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в провинции Эль-Оро, Эквадор
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в провинции Эль-Оро, Эквадор - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в провинции Эль-Оро, Эквадор
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщила газета El Comercio.
"Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек", - пишет издание.
По данным полиции, ночью к дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах.
По жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице
Некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Эквадоре осудили подстрекателя к убийству кандидата в президенты
13 июля, 03:43
 
В миреЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала