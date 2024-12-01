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В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 01.12.2024
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17:20 01.12.2024 (обновлено: 17:21 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/dtp-1986736384.html
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 01.12.2024
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети
Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:20
2024-12-01T17:21
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АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. "В районе Памукова в Сакарье перевернулся микроавтобус, перевозивший учеников начальной школы, когда водитель потерял контроль над рулем. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей", - пишет издание. После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских. "Как стало известно, раненые были доставлены в соседние больницы машинами скорой помощи, и их жизни ничего не угрожает", - уточнила газета.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html
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в мире, турция, сакарья (провинция)
В мире, Турция, Сакарья (провинция)
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети

Star: в Турции перевернулся автобус со школьниками, пострадали 10 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star.
"В районе Памукова в Сакарье перевернулся микроавтобус, перевозивший учеников начальной школы, когда водитель потерял контроль над рулем. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей", - пишет издание.
После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских.
"Как стало известно, раненые были доставлены в соседние больницы машинами скорой помощи, и их жизни ничего не угрожает", - уточнила газета.
На месте ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреТурцияСакарья (провинция)
 
 
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