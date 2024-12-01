https://ria.ru/20241201/dtp-1986736384.html

В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети

В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 01.12.2024

В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети

Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:20

2024-12-01T17:20

2024-12-01T17:21

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АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. "В районе Памукова в Сакарье перевернулся микроавтобус, перевозивший учеников начальной школы, когда водитель потерял контроль над рулем. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей", - пишет издание. После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских. "Как стало известно, раненые были доставлены в соседние больницы машинами скорой помощи, и их жизни ничего не угрожает", - уточнила газета.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html

турция

сакарья (провинция)

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, сакарья (провинция)