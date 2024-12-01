https://ria.ru/20241201/dtp-1986736384.html
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 01.12.2024
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети
Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:20
2024-12-01T17:20
2024-12-01T17:21
в мире
турция
сакарья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Автобус, перевозивший учеников начальной школы, перевернулся на северо-западе Турции, пострадали десять человек, сообщила газета Star. "В районе Памукова в Сакарье перевернулся микроавтобус, перевозивший учеников начальной школы, когда водитель потерял контроль над рулем. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей", - пишет издание. После получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских. "Как стало известно, раненые были доставлены в соседние больницы машинами скорой помощи, и их жизни ничего не угрожает", - уточнила газета.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978667977.html
турция
сакарья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сакарья (провинция)
В мире, Турция, Сакарья (провинция)
В Турции автобус с учениками начальной школы попал в ДТП, пострадали дети
Star: в Турции перевернулся автобус со школьниками, пострадали 10 человек