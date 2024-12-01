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В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток - РИА Новости, 01.12.2024
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14:09 01.12.2024
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В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток - РИА Новости, 01.12.2024
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток
Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:09
2024-12-01T14:09
происшествия
авто
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона. Авария произошла около 1:07 мск в воскресенье на 5-м километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе. "Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем "Фольксваген Поло", не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль "Фольксваген Поло" принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения. "Вынесено определение о возбуждении административного материала по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - отмечается в сообщении. Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.
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происшествия, авто, нижний новгород, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток

МВД: в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток, шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона.
Авария произошла около 1:07 мск в воскресенье на 5-м километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе.
"Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем "Фольксваген Поло", не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль "Фольксваген Поло" принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения.
"Вынесено определение о возбуждении административного материала по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - отмечается в сообщении.
Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.
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