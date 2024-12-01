https://ria.ru/20241201/dtp-1986721333.html
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток - РИА Новости, 01.12.2024
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток
Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:09
2024-12-01T14:09
2024-12-01T14:09
происшествия
авто
нижний новгород
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723680_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_42b23cf91b9805dd4867d4d89b1005d7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона. Авария произошла около 1:07 мск в воскресенье на 5-м километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе. "Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем "Фольксваген Поло", не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль "Фольксваген Поло" принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения. "Вынесено определение о возбуждении административного материала по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - отмечается в сообщении. Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.
https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723680_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_5c29ed9f734a913a7b2e075fdf413a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижний новгород, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток
МВД: в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток, шестеро пострадали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона.
Авария произошла около 1:07 мск в воскресенье на 5-м километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе.
"Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем "Фольксваген Поло", не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГАИ
и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль "Фольксваген Поло" принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения.
"Вынесено определение о возбуждении административного материала по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ
(Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - отмечается в сообщении.
Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.