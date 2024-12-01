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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:49
2024-12-01T21:49
2024-12-01T21:49
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА в Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.
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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: в Брянской области уничтожили еще один БПЛА самолетного типа