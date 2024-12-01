https://ria.ru/20241201/dron-1986763224.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:49

2024-12-01T21:49

2024-12-01T21:49

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА в Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.

https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, безопасность